藤井風香港演唱會穿人字拖孭紅白藍 亞博個唱加入《東方之珠》與《獅之山下》作致敬

日本男歌手藤井風今年展開第二次亞洲巡迴演唱會『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』，10月26日以新加坡作為首站，之後分別到吉隆坡、曼谷、台北、成都、上海等地演出，本周二、四再到香港，假亞洲博覽館Arena舉行一連兩場香港站個唱。比起去年7月在大學會堂（AC Hall）的首次港騷來得大規模得多，更吸引林家謙、麗英、AGA、黃妍等香港藝人現身捧場。
藤井風巡迴各地也為當地樂迷送上驚喜，上次來港就學定廣東話及鋼琴自彈自唱呂爵安（Edan）的代表作《E先生連環不幸事件》，標準的廣東話發音令歌迷拍爛手掌。今次，藤井風同樣以搞笑粵語玩驚喜，除了大講「我愛你」、「唔該晒」等之外，更大讚香港粉絲「叻叻豬」。今次藤井風帶領樂隊及四位男dancers演繹出道以來的大熱歌曲，包括《grace》、《Garden》、《Kirari》等，除了大騷琴技外，藤井風還換上不同造型邊跳邊唱。為了香港歌迷，他唱出最後一曲《Matsuri》（祭）時，兩晚分別以羅大佑的《東方之珠》及羅文名曲《獅之山下》作為前奏，藤井風此行還特別在港「shopping」，特別購買充滿地道色彩的人字拖於首晚表演金雞獨立，而昨晚尾場就戴上中國風耳環及紅白藍膠袋謝幕，而兩晚完騷後，風風都有拍片在IG限時動態答謝觀眾支持，昨晚還唱住「唔該晒」來多謝香港fans。