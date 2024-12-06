藤井風香港演唱會穿人字拖孭紅白藍 亞博個唱加入《東方之珠》與《獅之山下》作致敬

日本男歌手藤井風今年展開第二次亞洲巡迴演唱會『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』，10月26日以新加坡作為首站，之後分別到吉隆坡、曼谷、台北、成都、上海等地演出，本周二、四再到香港，假亞洲博覽館Arena舉行一連兩場香港站個唱。比起去年7月在大學會堂（AC Hall）的首次港騷來得大規模得多，更吸引林家謙、麗英、AGA、黃妍等香港藝人現身捧場。