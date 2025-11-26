蘇民峰風水班收費5萬惹爭議 每分鐘賺4位數？

著名堪輿學家蘇民峰玄學知識豐富，多年來提供解決各種風水問題，例如住宅或辦公室風水、改名、流年命相、八字全相及公司改名等服務，全靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿。蘇民峰更於1986年開設蘇民峰教室，將風水命理知識發揚光大，直至教學後期覺得有點身心疲累，2011年停止公開授課，轉為私人教授。日前，蘇民峰於社交平台及命理風水網站發文分享「2026年暑期風水班」課程細節，其天價收費震驚網民。

蘇民峰宣布「2026年暑期陽宅風水班」暫定於2026年8月8-9及15-16日，分4天進行，上課時間為下午2:00時至7:30，期間4:30-5:00小休，上課時間總共5小時，整個課程20小時。風水班課程全以廣東話授課，收費為5萬港元，名額最多200人，額滿即止，入讀嘅學員亦可優先報讀2027年暑期八字班。有

網民估計蘇民峰開班總收入至少1,000萬，平均每小時收入50萬港元，每分鐘賺8,333元。天價收費惹起熱議，唔少網民認為收費高昂，但仍有部分網民直言想報名，認為蘇民峰有名氣兼有料，絕對有資格收天價學費。