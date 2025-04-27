虛擬情人｜朱敏瀚拍畢《拳王》操出44吋胸肌 47歲楊卓娜為角色學跳Pole Dance勁專業

《虛擬情人》女主角程晴（王敏奕飾）是虛擬情人平台「Love Virtually」創辦人兼首席技術長，讀書時因有感坊間正常筍盤極少，遂利用自身AI知識打造「虛擬完美情人」Adam（朱敏瀚飾）；十年間，Adam在虛擬世界爆紅，「Love Virtually」另一創辦人井俊二（黃子恆飾）銳意推出以性感肌男做主打的7.0 version乘勝追擊！「完美肌男」版Adam Body相當屈機，除背脊肌肉紋理清晰、結實有致，44吋胸肌更是相當震撼。朱仔接受TVB.COM訪問時，透露自2012年拍畢劇集《拳王》後，便養成Keep住每天去健身室鍛煉的習慣，朱仔說：「其實好嘅身體狀態都係一個藝人嘅條件之一，咁當時我拍完《拳王》之後，我覺得自己個膊頭同埋背肌都比較弱，所以都有針對呢兩個部位下咗啲苦功，因為都想個比例靚啲。拍呢套劇《虛擬》嘅時候，應該係我最弗嘅時候。」朱仔又笑言為在鏡頭前保持最佳狀態，拍攝場口亦被他善用為流動健身室：「我會成日問啲Crew攞啲重嘅拍攝道具嚟做Gym，劇組仲特登喺廠畀咗我一個做Gym嘅Area。」

《虛擬情人》故事除圍繞程晴與Adam之間疑幻似真的浪漫愛情，虛擬Adam來到現實世界所遇到的衝擊及產生的化學影響，亦是重點劇情之一。劇中人氣高企的Adam有三大鐵粉，其中一位是由近期演技屢獲好評的楊卓娜飾演的Audrey；Audrey因為Pole Dance結識了丈夫Norman（黃子雄飾），可惜亦同樣因為Pole Dance與丈夫之間的罅隙愈來愈大，Adam的出現最終對二人的夫妻關係有著極重要的影響。要飾演Audrey，自然避不了有跳Pole Dance鏡頭，為了拍攝效果，現年47歲的楊卓娜專誠走去學Pole Dance。昨日，無綫官方社交網釋出了楊卓娜學跳Pole Dance片段；片段所見，擁有修長美腿的楊卓娜除了弗到漏油、整體動作極有女人味之餘，手持鋼管做出轉圈提腿等動作亦是遊刃有餘、相當有美感。談到在劇中狀態大勇，娜姐笑言當年由於同時拍攝《虛擬》及《奪命提示》，故一度迷失於增肥及減肥之間，相當搞笑。楊卓娜指：「呢兩套劇差唔多搭住去拍，我當時都唔知減肥定增肥好。因為Pole Dance角色要弗之餘，塊面唔可以瘦，因為個角色應該係要靚嘅，但《奪命》個角色又要好殘喎，當時真係好掙扎點兼顧兩個角色。」楊卓娜續說，亦因為兩個角色「撞到應」，故在《虛擬》中是戴假髮上陣：「因為《奪命》嗰邊啲頭髮要好乾、好殘、好霉、好爛，所以嗰段時間精神狀態都好奇怪，因為兩個角色好南轅北轍。」