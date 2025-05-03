虛擬情人｜47歲楊卓娜肩周炎頂硬上 自掏數萬元上瑜伽導師課程備戰鋼管舞場口

由於同時拍攝緊《奪命提示》，楊卓娜坦言Audrey這個角色是戴假髮上陣。

TVB劇集《虛擬情人》由王敏奕、朱敏瀚、黃子恆、譚嘉儀、林景程、袁文傑、鄧智堅、楊卓娜、倪嘉雯及周志康等合演，昨晚（2日）一集劇情主要集中在Adam（朱敏瀚飾）鐵粉Audrey（楊卓娜飾）身上。

Audrey因跳Pole Dance與老公Norman（黃子雄飾）結緣，但隨著Norman在法律界地位愈來愈高，Audrey熱愛跳Pole Dance一事成了二人之間隔閡；長年累月苦無知音的Audrey，最終只能找來Adam當觀眾，最終Adam介入事件令Norman終明白Audrey多年來所承受的孤單及委屈，二人幾經波折終和好如初。

前晚及昨晚一集均有Audrey跳鋼管舞場口，全部均由楊卓娜親身上陣演繹，楊卓娜舞姿曼妙、身材保養得宜之餘，更女人味大爆發，相當驚艷！據知，雖然鋼管舞場面加起來為時不長，但她依然花了萬二分努力準備及學習，除跟專業老師學跳鋼管舞，還額外自掏腰包上瑜伽導師課程，為了短短兩場戲如此認真，專業精神可嘉。