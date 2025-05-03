虛擬情人｜47歲楊卓娜肩周炎頂硬上 自掏數萬元上瑜伽導師課程備戰鋼管舞場口

TVB劇集《虛擬情人》由王敏奕、朱敏瀚、黃子恆、譚嘉儀、林景程、袁文傑、鄧智堅、楊卓娜、倪嘉雯及周志康等合演，昨晚（2日）一集劇情主要集中在Adam（朱敏瀚飾）鐵粉Audrey（楊卓娜飾）身上。
Audrey因跳Pole Dance與老公Norman（黃子雄飾）結緣，但隨著Norman在法律界地位愈來愈高，Audrey熱愛跳Pole Dance一事成了二人之間隔閡；長年累月苦無知音的Audrey，最終只能找來Adam當觀眾，最終Adam介入事件令Norman終明白Audrey多年來所承受的孤單及委屈，二人幾經波折終和好如初。
前晚及昨晚一集均有Audrey跳鋼管舞場口，全部均由楊卓娜親身上陣演繹，楊卓娜舞姿曼妙、身材保養得宜之餘，更女人味大爆發，相當驚艷！據知，雖然鋼管舞場面加起來為時不長，但她依然花了萬二分努力準備及學習，除跟專業老師學跳鋼管舞，還額外自掏腰包上瑜伽導師課程，為了短短兩場戲如此認真，專業精神可嘉。
膝蓋現瘀傷勁搏命
47歲的楊卓娜接受訪問時透露，由於接到Audrey這個角色時備受嚴重肩周炎困擾，但因自己熱愛跳舞故對於鋼管舞場口「又愛又恨」，最終決定自費數萬元上瑜伽導師堂、努力拉筋備戰，卓娜說：「嗰時我肩周炎好嚴重，痛到郁唔到、頸擰唔到之餘，仲洗唔到臉、休唔到褲、瞓唔到覺，我有諗過想推（個角色），但我又好多年冇跳過舞，自己又好鍾意跳舞，所以就想盡辦法去睇吓點樣拉鬆番啲筋，最後我報咗個幾萬蚊嘅瑜伽導師course。上第一堂嗰時，我連舉高隻手都有撕裂嘅感覺，其實我所有動作都識做，但physically唔容許我咁做。」卓娜續說：「如果唔係因為呢個角色，我唔會咁努力去拉鬆番啲筋，我係喺上Pole Dance堂前個零月左右日日去上瑜伽，到我活動範圍大番啲，我先再去學Pole Dance，大概上咗四堂左右，頭兩堂基本我都仲係唔係好郁到，用唔到力。」楊卓娜在當中一場跳Pole Dance場口中膝蓋驚現瘀傷，估計是練習或拍攝Pole Dance場口時留下的「唔錫身印記」，如此搏命，難怪獲得監製文偉鴻激讚。