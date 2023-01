Marvel今日釋出下月上映的MCU第5階段首部作品《蟻俠》第3集《蟻俠與黃鋒女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp:Quantumania)。這段2分18秒的最新預告中,以大反派征服者康(Kang the Conqueror)的旁白作開始,描述蟻俠多年來發生的事,例如成為復仇者成員後,曾失去家庭再與家人重聚等,因害怕再次失去家人和換取某些東西,蟻俠決定與征服者康合作。