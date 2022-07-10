衛蘭相隔4年再開騷嗌緊張 孖鄭中基合唱全場起哄

Janice以一曲《生涯規劃 》為演唱會揭開序幕，接著她一口氣唱了 《如水》、《驗傷》、《運動詩歌》等等。之後Janice深呼吸笑住跟大家打招牌，並謂︰「頭先好緊張，因為好耐冇上台唱歌。呢個演唱會希望大家可以暫時放低你哋煩惱，盡情放鬆一晚，我好緊張，但ok ，我唱幾首歌就ok啦。哈哈……」

衛蘭(Janice)一連三場演唱會昨日開鑼，相隔四年再踏紅館開騷，歌迷等到頸都長，所以昨晚當Janice一升台，已經萬眾歡呼掌聲滿瀉紅館。

Janice邀請鄭中基(Ronald)擔任嘉賓，Ronald上台時，整個紅館熱烈歡呼升到最高點，觀眾開心歡呼叫聲，連Ronald及Janice也為之震憾。兩人合唱《心亂如麻》之後來一個擁抱，Janice就非常害羞說︰「我好緊張，好緊張呀……好多謝你來做嘉賓。我想同你合作好耐啦，嗰陣你唱我嗰首《十個他不如你一個》……所以我今晚好緊張，好開心認識到你。」Ronald就笑住話：「我都估唔到你請我做嘉賓，多謝你請我嚟……哈哈。我都好想搵你一齊唱《十個他不如你一個》。因為我覺得首歌好好聽，好想唱，但係又唔夠膽問你，所以我咪自己唱囉。」其後Janice讓出舞台予Ronald獨唱《My only one》。

鍾舒漫淚灑舞台

Janice昨晚亦邀請了5位好姊妹︰鍾舒漫(Sherman)、鍾舒祺(Sukie)、Shimica、Reanne及妹妹衛詩(Jill)一同分享她的舞台，合唱《所以我愛》、《joyful joyful》等歌，鍾舒漫更閃著淚光分享了自己之前不知何故失聲一段很長日子的故事，不能唱歌令她猶如失去人生價值，非常痛苦，並感激Janice一直義無反顧等她一齊上台，不停給予鼓勵，她才可以康復，場面感人。

演唱會尾聲，Janice以《大哥》作最後一首歌，但歌迷全部不肯離場，不停安歌再安歌，最後Janice一共安歌了4首歌：《就算世界無童話》、《My Love My Fate 》、《愛你還愛你》等等，歌迷才依依不捨離去。