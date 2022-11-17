袁偉豪屢成箭靶感迷失 認易觸動感激黃翠如從旁開解

袁偉豪早前推出新歌《馬路英雄》，由他包辦曲詞編監唱、和音、結他部份，並有份擔任MV導演，他早前作客無綫節目《Star Talk》時，坦言今次出歌可以說是圓夢。他說︰「歌詞部份一日完成，因為個題材自己好有感覺，因為我太鍾意揸車，好享受揸車嘅感覺，我連車裏面嘅座位、音響、氣氛、馬力都好講究，我覺得如果我唔做演員，好可能係一位職業司機。首歌總共錄咗兩日，第一日之後覺得唔滿意，隔咗成個月先再銱錄，中間嘅過程問咗好多朋友嘅意見，包括謝東閔、單立文、胡蓓蔚，仲請教咗歌唱老師。」

人生低潮幸獲翠如安慰

談到近年備受批評，會否用歌詞中的一句「沉著氣 給禮讓 先最強」面對種種問題和壓力時，袁偉豪說：「其實好大壓力，但我好被動，嗰段時間好低潮，好迷失，覺得工作上付出咗咁多，但反而外來嘅聲音，專注唔係工作上，而且仲成為箭靶，覺得有啲唔公平，變咗有一種好失落嘅感覺，成個人都冇晒光彩，跌咗落漩渦中。」

他更特點多謝黃翠如︰「佢知道嗰時我有壓力，問我有冇事，佢上咗嚟我屋企傾偈，臨走之前叫我Delete咗個社交App，唔好睇，到咗自己強大咗先算，我喺佢面前Delete咗！當冇睇嘅時候成個人真係舒服啲。可能我個人比較感性，容易觸動到自己，所以先令到外界覺得我好火爆，其實認識我嘅人都知道，我遇到問題係會有意見，不過都係想為件事好。」