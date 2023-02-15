西九音樂節｜姜濤面圓圓宣傳 Edan呂爵安期待月底MIRROR齊人出場

西九文化區管理局與香港電訊將於3月22日至4月2日舉行為期10天的音樂節，大會表示已安排70個音樂單位聯乘演出。有份參與今次活動的歌手，除了MIRROR的姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、陳卓賢(Ian)及呂爵安(Edan)外，還有COLLAR的Winka、Marf，衛蘭、岑寧兒、方皓玟、麥浚龍、王菀之、洪嘉豪、陳健安、石山街、王嘉儀、mansonvibes、力臻、乙女新夢等等。今日部分歌手出席記招，是次活動於2月24日在cityline發售門票。

預告有一小時演出

MIRROR四子只有Edan出現，而大會在活動上播出其餘三子的片段，片中見到面圓圓的姜濤與Anson Lo及Ian為今次音樂節宣傳。參與活動的歌手將與不同音樂人合作，而MIRROR四子則是分組壓軸演出，Edan稱暫時未清楚rundown，而他現時所知的，是暫未能與Ian他們合作，但希望可以有crossover。他預告屆時會彈琴，約有一小時演出時間，也很期待今次活動，「自己都未試過handle一個鐘演出，就算之前都係嘉賓形式，今次係自己一個，又期待又緊張，會努力練習。」

問到屆時會否演唱新歌，或與其他人四手聯彈，Edan稱應該趕不及練習到四手聯彈，但希望會有新歌可以推出。提到早前他到巴黎工作，與家人順道去旅行，期間拍下不少短片，他稱是一個很好的回憶，加上覺得片段很得意，所以想跟大家分享。他又提到拍完《Paris Gang Gang》之後，獲好友問到是否真的出rap歌，又笑言若用「落機E」這個名字做rapper名字，感覺很弱雞。