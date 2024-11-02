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娛樂
2024-11-02 10:50:00

西九音樂節｜邱士縉反轉女dancer自命好腰好腎男人 Stanley爆Jer換衫愛擺甫士谷肌(有片)

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Stanley於西九文化區藝術公園表演後，在維港夜景下接受訪問。(娛樂組攝)

Stanley於西九文化區藝術公園表演後，在維港夜景下接受訪問。(娛樂組攝)

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MIRROR成員邱士縉(Stanley)昨晚(11月1日)於西九竹翠花參與《西九音樂節：幻夢浮光》表演，獻上重新編排的10分鐘dance version《Drunk In Love》演出「幻愛」，以半醉姿態與多位女舞蹈員大跳貼身舞，舞姿性感，兩度抬高女dancer，其中更將舞伴整個人反轉，引來全場尖叫。Stanley完成表演後在維港夜景下接受傳媒訪問，表現興奮，搞笑地扮遊客擺甫士又笑言要扮林峯，談到演出挑戰高難度動作，他自言天生異稟，更自誇是好腰好腎好男人。

 

Stanley在西九音樂節的舞蹈表演挑戰高難度動作，抬起再反轉女dancer。(娛樂組攝) Stanley在西九音樂節的舞蹈表演挑戰高難度動作，抬起再反轉女dancer。(娛樂組攝) Stanley在西九音樂節的舞蹈表演中，演繹Dancer Version《Drunk In Love》。(娛樂組攝) Stanley在西九音樂節演出dance version《Drunk In Love》，與女舞蹈員跳舞，舞姿性感。(娛樂組攝) Stanley在西九音樂節演出dance version《Drunk In Love》，花了4天練習。(娛樂組攝) Stanley在西九音樂節演出dance version《Drunk In Love》，花了4天練習。(娛樂組攝) Stanley在西九音樂節演出dance version《Drunk In Love》，事前花了4天練習。(娛樂組攝) Stanley自言一直希望跟麥秋成合作，出道第6年終於如願。(娛樂組攝)

自命天生異稟

Stanley表現興奮，「很開心，燈光好浪漫，個舞台是360度好特別，因為跳舞通常三面台，好少四面台，好特別的經驗。」談到與女dancer跳性感舞步，他專業地表示不感害羞或尷尬，純以藝術為主，配合歌曲主題，談到他在表演中扮作醉酒，抬起女dancer，再將舞伴整個人淩空反轉，他自信滿滿地表示：「飲醉都可揈起女dancer，係咪好勁，好腰好腎好男人！」早前在《MATCHICAL LIVE》不慎扭傷腰部的他，已經痊癒。演出有不少高難度舞步動作，問到會否花很長時間練習，他信心十足地答道，「其他人可能要練耐啲，我就天生異稟，在江湖行了一段時間，所以還好，我排咗四4日左右。」他感謝麥秋成、DJ Heartgrey和一眾舞蹈員合力促成當晚表演。

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Stanley在維港夜景下受訪。(娛樂組攝) Stanley在維港夜景下受訪，大派心心。(娛樂組攝) Stanley在維港夜景下受訪，大派心心。(娛樂組攝) Stanley在維港夜景下受訪，大派心心。(娛樂組攝) Stanley笑指自己經常被派扮保安。 Stanley指Ian帶病通宵拍小組MV，非常專業。 Stanley爆Tiger常自命好大隻，又笑指自己難以超越對方。 Stanley笑指Jer做gym仍是肥嘟嘟。

笑指陳卓賢係王子腸胃

陳卓賢Ian早前受訪透露，懷疑因拍《MIRROR Chef》吃了隊友煮的食物不適，Stanley笑言，「其實佢食得好嘢多，食唔怪下欄嘢，王子腸胃，所以故事教訓，要咩都食，唔好淨係食fine dinning，講笑啫！」接著認真表示，那晚拍小組歌《吃腐肉的鷹》MV，也見到他很辛苦，拍到凌晨6時。

指Jer做gym都肥嘟嘟

Stanely在小組歌MV扮演保安，被指維肖維妙，他自爆經常被指派扮保安，邱傲然Tiger在MV中大騷麒麟臂，Stanley慨嘆Tiger太大隻又有型，難以超越，接著爆料，「佢成日話自己好大隻，叫我小心啲；跟住阿Jer又會成日換衫趁冇著衫時，肥嘟嘟咁谷肌，(Jer做gym仍肥嘟嘟？) 有做gym都肥嘟嘟，兩件事沒有衝突。」他指阿Jer很喜歡擺健美先生甫士，更即席示範，不過他表示沒有用手機拍低，「太赤裸，宜家電話好唔安全。」

Stanley在維港夜景下受訪，扮遊客打卡。(娛樂組攝) Stanley在維港夜景下受訪，扮遊客攞甫士打卡。(娛樂組攝) Stanley搞笑表示要扮林峯。(娛樂組攝) Stanley搞笑表示要扮林峯。(娛樂組攝)

劇透6周年粉絲見面會活動

Stanley與Ian、Jer和Tiger合唱的小組歌《吃腐肉的鷹》，獲fans高度評價，獨唱有個人特色，合唱聲音好夾，他表示要多謝Carl叔和陳蕾，「我聽Carl叔話，陳蕾寫歌詞做demo時，腦海已經分咗邊個唱邊段，佢腦裡面已有畫面，所以好多謝兩大功臣。」至於會否在6周年的Fans meeting演唱，他就表示當晚主要唱團歌和玩遊戲，接著劇透，「我已睇過rundown，自己都覺得好吸引，遊戲好玩，有智力、體力等，我哋玩得開心，我哋enjoy，fans又會睇得好enjoy。」

談到近日工作，Stanley透露剛開始拍賀歲片，但就不透露角色和對手，給大家驚喜。由於早前同時兼顧拍MV、港台劇集等，更一度病倒了，太忙沒時間為商台903籃球賽練習，11月中開拍《IT狗2》。

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