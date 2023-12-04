解風大阪｜杜如風「桂神」上身金句連環爆 推薦292蚊和牛放題

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen）再度踏足日本，今次轉戰關西大阪。節目將於今日（4日）起逢周一至五晚十點半J2播出，一連15集跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。

今輯Helen一如以往以癲喪真性情作賣點，她同時講波佬黃興桂「桂神」上身化身金句王，每集都有抵死名句出現。Helen一出場就爆金句「個個都食和牛，唔通個個都想食和牛咩」，無非是介紹日本宮崎牛，90分鐘黑毛和牛壽喜燒放題，盛惠5,500日圓（約292港元），入口即融性價比極高，Helen歎完老闆親手燒的和牛，滿足表示︰「有得食好嘢就好開心。」