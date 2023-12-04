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娛樂
2023-12-04 22:10:02

解風大阪｜杜如風「桂神」上身金句連環爆 推薦292蚊和牛放題

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《解風大阪》於J2（82台）播出。

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen）再度踏足日本，今次轉戰關西大阪。節目將於今日（4日）起逢周一至五晚十點半J2播出，一連15集跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。

今輯Helen一如以往以癲喪真性情作賣點，她同時講波佬黃興桂「桂神」上身化身金句王，每集都有抵死名句出現。Helen一出場就爆金句「個個都食和牛，唔通個個都想食和牛咩」，無非是介紹日本宮崎牛，90分鐘黑毛和牛壽喜燒放題，盛惠5,500日圓（約292港元），入口即融性價比極高，Helen歎完老闆親手燒的和牛，滿足表示︰「有得食好嘢就好開心。」

首站試食日本宮崎和牛放題， Helen食完之後猛叫「好好味」。

首站試食日本宮崎和牛放題，Helen食完之後猛叫「好好味」。

今晚她會介紹心齋橋附近的Mimaru Apartment Hotel，「五月天」都曾入住。酒店主打和式風格，職員通曉多國語言，連廣東話都識。Helen以肉身測試和式榻榻米房間面積，足可容納5套日式被褥，「五月天」5位成員剛好夠瞓，收費35,000日圓（約1,860港元），計落每人不用400港元，非常抵住。

介紹完「食」、「住」，購物狂Helen點會放過「買」的機會。她推介的一間中古名牌店，由網上紅到開實體店。一到場她便睇中一款158,000日圓（約8,340港元）的二手LV袋，猛叫「好平」。

作為海膽控的Helen，原本可以豪歎9款不同日本產地海膽。但臨時被攝製隊加插唸急口令環節，假如未能在限定時間內完成，會扣一份海膽。

Helen初試失敗原本嬲到想殺人，最後在半賣半送下完成任務，她又回復招積本色話︰「一路開工一路食好嘢，你哋係咪好恨我呢份職業呢。」化身金句王的Helen，買帽時臨場爆肚「兩個角仔，戴嚟睇睇」、扮花魁時嬌媚講「我唔係石塘咀如花，我係大阪嘅如風」、去河邊chill飲藍色特飲時又爆「藍色多瑙河，鹹濕多老婆」、「妹妹坐船頭，哥哥岸上走」。簡直創意無窮。

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