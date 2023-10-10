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娛樂
2023-10-10 16:53:00

觸電｜吳肇軒陳穎欣恨咀柯煒林 Will唔敢再拍同談善言未有發展空間 (有片)

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《觸電》舉行開鏡拜神，久未露面的羅莽精神奕奕現身。

柯煒林(Will)、陳穎欣(Yanny)、吳肇軒 今日出席電影《觸電》開鏡儀式，三人在戲中都是電競高手，Will及吳肇軒表示事前導演有給他們看電競選手的資料及影片，覺得他們非常厲害。Yanny表示自己曾經參加過電競比賽，更獲5千元獎金，她說︰「我們記得比賽的時候，有幾個星期每一晚約在一起團訓，然後隊長真的會罵我，很害怕，得比賽那一刻我真的怕演唱會，之後我就沒有再參加了。」

 

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陳穎欣跟林敏驄有默契

首次與林敏驄合作，表示已拍了一場，導演表示很想看他們如何應對驄哥的反應，Will表示暫時仍ok，但未真正切磋，自己有特別看他在金像獎頒獎禮的發揮。不過，吳肇軒 就大爆Will接不住，更大爆對方用對講機搞鬼，大叫「全組收工」，但只得Will不知道是驄哥搞搞震，自己希望可以跟對方交流「食字」心得。

Yanny稱與驄哥演父女，對方對她很好，大家都很有默契，其中一場戲做琴一對麻甩父女的感覺。Will呻自己找驄哥玩時，對方很想不太理他，笑言可能他知道其角色與Yanny有感情線，所以有爸爸那種呷醋。

陳穎欣曾參加過電競比賽。

柯煒林唔想再做公敵

Will表示跟Yanny的感情戲只是點到即止，像第一次碰到大家的手，感覺像觸電。問到會否有跟Yanny更深入的戲份，Will說暫時不要，「我已經被人追殺，我有個花名叫『柯狗』，我想不到下一個是什麼。(你意思是嘴部要休息一下？) 要休息一下，不要再被人罵，辛苦各位女演員及唐浩然和各男演員要跟我錫。」

提到Will跟唐浩然親咀，令不少人心動，他說只是大家的幻想，但拍的時候是很有趣。他立即把話題轉至吳肇軒 身上，稱對方跟蘇皓兒咀，吳肇軒 謂自己最想跟Will親咀，並指Yanny是不能咀，因為圈中很多人都愛錫Yanny，如親對方會被人罵。

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