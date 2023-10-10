觸電｜吳肇軒陳穎欣恨咀柯煒林 Will唔敢再拍同談善言未有發展空間 (有片)

柯煒林(Will)、陳穎欣(Yanny)、吳肇軒 今日出席電影《觸電》開鏡儀式，三人在戲中都是電競高手，Will及吳肇軒表示事前導演有給他們看電競選手的資料及影片，覺得他們非常厲害。Yanny表示自己曾經參加過電競比賽，更獲5千元獎金，她說︰「我們記得比賽的時候，有幾個星期每一晚約在一起團訓，然後隊長真的會罵我，很害怕，得比賽那一刻我真的怕演唱會，之後我就沒有再參加了。」

陳穎欣跟林敏驄有默契 首次與林敏驄合作，表示已拍了一場，導演表示很想看他們如何應對驄哥的反應，Will表示暫時仍ok，但未真正切磋，自己有特別看他在金像獎頒獎禮的發揮。不過，吳肇軒 就大爆Will接不住，更大爆對方用對講機搞鬼，大叫「全組收工」，但只得Will不知道是驄哥搞搞震，自己希望可以跟對方交流「食字」心得。 Yanny稱與驄哥演父女，對方對她很好，大家都很有默契，其中一場戲做琴一對麻甩父女的感覺。Will呻自己找驄哥玩時，對方很想不太理他，笑言可能他知道其角色與Yanny有感情線，所以有爸爸那種呷醋。