許廷堅承諾陪柳應廷瘦身 約定Jer開show前齊減8 磅

許廷鏗出席《「新城勁爆頒獎禮2025」The HelloWin Party》。(蘇文傑攝)

新城廣播今天（29日）於馬鞍山舉行《「新城勁爆頒獎禮2025」The HelloWin Party》，超過90個歌手單位齊齊出席，為12月27日舉行的《新城勁爆頒獎禮2025》造勢。一眾歌手配合萬聖節主題，悉心打扮，惟許廷鏗卻未有變裝現身，他笑言自己怕鬼，自幼到大都甚少慶祝萬聖節，但見眾歌星各有心思，笑指何雁詩「鬼火咁靚」，差點認不出對方。

談到早前與柳應廷Jer 經營的咖啡廳搞飲食聯乘活動，許廷鏗指出：「由我同佢一齊設計餐單，俾唔同朋友試下，因為我哋兩個結緣都係因為食嘢。」問到與Jer相比誰的食量較大時，他笑言：「食量方面Jer係勁，但如果更加勁應該係我。」Alfred 自認是Jer的小fans，唱K都會選唱Jer的《人類群星閃耀時》，但不會做嘉賓，會在台下大聲唱。不過，在食方面，他自認是大前輩，可介紹對方嘆不同美食，「不過等佢show先搞佢，近排同佢有個承諾，我話如果你開show要減磅，我同你一齊減，宜係要好friend先做到呢樣嘢，而且係我喎！而家我哋定咗，要喺佢開show前減到8磅，仲未開始，但希望Jer以最佳狀態示人，唔係要減到好瘦，希望喺台上幫佢影相，唔好吱咗啲鬼祟肉出嚟。」他認為減肥也未必一定要食白烚雞肉，但Jer愛吃煎炸食物，希望在減肥路上陪跑，介紹健康飲食之道。若下次再聯乘搞飲食活動，Alfred笑言下次可以健康為主題，因為今次煮魯肉飯和豬皮和炸洋蔥，非常邪惡。