熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 年少日記 社內相親 Cybertruck 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-01 13:26:14

許廷鏗少有情侶配飾 修身迎個唱興奮冇壓力

分享：
許廷鏗即席向西洋書法家Patrick Leung學書法。

許廷鏗即席向西洋書法家Patrick Leung學書法。

許廷鏗（Alfred）昨日(1130)獲邀親臨SEIKO沙田精工表專門店，出席「Celebrating the Good Time」記者招待會，慶祝SEIKO品牌名首度出現於SEIKO腕錶上100周年。

許廷鏗將於聖誕期間舉行首個戶外演唱會，近日他忙於籌備及綵排，行程相當緊湊，難得抽空現身活動，吸引大批歌迷到場打氣。許廷鏗感謝品牌的邀請，他說：「SEIKO向來好支持我，由我23年前自組公司合作到而家，市面上咁多藝人，佢哋都繼續同我合作，果然有品味，所以今次就算忙住搞演唱會都要嚟『Celebrating the Good Time』。」他笑言自己於腕錶界是「新手上路」，但哥哥是真正的腕錶愛好者，不時詢問對方意見：「有時哥哥都叫我搵吓啲靚表，我都知深愛嘅腕錶真係好難求，所以好多謝品牌成日幫忙。我自己儲咗10隻左右，最貴嗰隻都差唔多7位數字，係品牌送嘅，但係我真係唔捨得戴，費事由許廷鏗變咗『周圍鏗』就唔好啦。」問到Alfred有否曾擁有情侶錶，他表示自己少有情侶配飾，反而會送錶予長輩：「有次，我知道爸爸好想要一隻綠色嘅錶，因為佢好鍾意襯色㗎，呢個色都難搵，好彩天無絕人之路，真係畀我搵到。另外，曾經都送過一隻價值不菲嘅錶畀之前唱片公司老闆，答謝佢養育咗我咁多年，我覺得呢啲重要時刻係需要送錶。」

品牌又特意為司儀森美送上驚喜，尾聲時預祝他下月3日的50歲生日。

品牌又特意為司儀森美送上驚喜，尾聲時預祝他下月3日的50歲生日。

會上，司儀森美邀請Alfred分享他的Good Time時刻，他表示回想過去的確有很多美好時刻，而最近的Good Time絕對是籌備中的演唱會，為了給予觀眾難忘的時光，花盡心思製作。由歌單到每首歌的呈現，都由Alfred帶領團隊不斷商討，加上是首次在室外開騷，當中難免與室內騷的設定不同，對他來說是充滿挑戰性的美好時光，他表示籌備過程是他專屬的Good Time，期待演唱會會成為觀眾們的Good Time

Alfred表示最近為演唱會修身中，但開心表示這次演唱會是最無壓力的：「經濟壓力就有，不過表演嘅壓力真係最細，興奮感反而大啲，主要係想同大家一齊開party嘅感覺，所以都係氣氛為主。同埋今次真係聖誕大酬賓，我會唱返好多經典金曲，夾夾埋埋有成100首。」他透露完成演唱會後，計劃到日本放假旅行。

Ad Block

聖誕將至，大會更邀得西洋書法家Patrick Leung即席教授Alfred以西洋書法製作心意卡，表現得相當專注的Alfred ，與品牌注重手工技藝的精神不謀而合，Alfred展示他即席創作的手寫心意卡，並向SEIKO及現場的朋友預祝聖誕快樂。

許廷鏗小時候經常自製手寫心意卡予父母。 許廷鏗現身沙田慶祝品牌字樣首度出現於SEIKO腕表100周年。 許廷鏗笑指自己在鐘錶收藏方面是新手。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受