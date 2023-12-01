許廷鏗少有情侶配飾 修身迎個唱興奮冇壓力

許廷鏗將於聖誕期間舉行首個戶外演唱會，近日他忙於籌備及綵排，行程相當緊湊，難得抽空現身活動，吸引大批歌迷到場打氣。許廷鏗感謝品牌的邀請，他說：「SEIKO向來好支持我，由我2、3年前自組公司合作到而家，市面上咁多藝人，佢哋都繼續同我合作，果然有品味，所以今次就算忙住搞演唱會都要嚟『Celebrating the Good Time』。」他笑言自己於腕錶界是「新手上路」，但哥哥是真正的腕錶愛好者，不時詢問對方意見：「有時哥哥都叫我搵吓啲靚表，我都知深愛嘅腕錶真係好難求，所以好多謝品牌成日幫忙。我自己儲咗10隻左右，最貴嗰隻都差唔多7位數字，係品牌送嘅，但係我真係唔捨得戴，費事由許廷鏗變咗『周圍鏗』就唔好啦。」問到Alfred有否曾擁有情侶錶，他表示自己少有情侶配飾，反而會送錶予長輩：「有次，我知道爸爸好想要一隻綠色嘅錶，因為佢好鍾意襯色㗎，呢個色都難搵，好彩天無絕人之路，真係畀我搵到。另外，曾經都送過一隻價值不菲嘅錶畀之前唱片公司老闆，答謝佢養育咗我咁多年，我覺得呢啲重要時刻係需要送錶。」

會上，司儀森美邀請Alfred分享他的Good Time時刻，他表示回想過去的確有很多美好時刻，而最近的Good Time絕對是籌備中的演唱會，為了給予觀眾難忘的時光，花盡心思製作。由歌單到每首歌的呈現，都由Alfred帶領團隊不斷商討，加上是首次在室外開騷，當中難免與室內騷的設定不同，對他來說是充滿挑戰性的美好時光，他表示籌備過程是他專屬的Good Time，期待演唱會會成為觀眾們的Good Time。

Alfred表示最近為演唱會修身中，但開心表示這次演唱會是最無壓力的：「經濟壓力就有，不過表演嘅壓力真係最細，興奮感反而大啲，主要係想同大家一齊開party嘅感覺，所以都係氣氛為主。同埋今次真係聖誕大酬賓，我會唱返好多經典金曲，夾夾埋埋有成100首。」他透露完成演唱會後，計劃到日本放假旅行。