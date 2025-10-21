許廷鏗柳應廷大搞飲食計劃 每位$899唔使十分鐘已額滿

許廷鏗（Alfred）創立唱片公司「自許紀錄」四周年紀念，策劃連串別開生面的多元化活動，包括「許廷鏗教你打Pickleball（匹克球）」、與柳應廷（Jer）傾力炮製的美食獻禮「根·緣·紀錄」，Alfred全新單曲《大空翼》亦已矚目上架，專輯正在籌備當中，Alfred笑言：「可以在這個市道堅持到四年，也算是一個小小里程碑，我都想俾個『叻』自己！」 Alfred早前曾預告跟Jer有合作，日前雙方的IG宣布將於10月25日及26日搞「根．緣．紀錄」，合共4場的美食獻禮在Jer經營的「根」（Root Cafe）舉行，並於今日(21日)晚上7點公開訂位，位位$899，不用7分鐘便告額滿。

Alfred透露：「我同Jer結緣係因為食，某程度唔鍾意食嘢，唔會同我好傾得埋，所以我的好朋友還有肥仔、欣宜！既然我和Jer都鍾意食嘢，不如結合音樂與飲食去做一場盛宴，我們會有指定餐單，有些餸菜由我來煮，譬如之前在YouTube Channel『鏗gry 廚房』煮過的『傳說菜式』滷肉飯，另外又會找我們鍾情的餐廳準備其他菜式，就像美食圖鑑，推介一些小店給大家！」他又笑言飲食不忘正職：「好多人問，我和Jer是否會有音樂上的合作，有天或會一起做歌、開演唱會，Jer即將開show，我想給他動力，承諾一起減到某個磅數，佢也說好！」

Alfred的音樂步伐也沒停下來，由他親自譜詞的最新單曲《大空翼》已經上架，成為「音樂侘寂之道第五站」，Alfred說：「對我而言，是對自己小時候的喜好致敬，從小愛足球與漫畫《足球小將》，不如就將漫畫主角變成歌名；全新專輯已在籌備當中，今次歌曲偏向J-Pop、比較陽光，我想再儲多兩、三首歌，（何時推出？）要些時間，因為每首MV都要離開香港拍攝。」