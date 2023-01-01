許廷鏗演唱會｜唱到忘我最後6秒急急倒數 Alfred揚言挑戰MIRROR

許廷鏗(Alfred)自資個唱《【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》在除夕(31日)舉行尾場演出，並與全場歌迷倒數迎2023年。這晚Alfred的家人，連他最愛錫的姨甥女亦有到場支場，更陪他一齊倒數。為了配合倒數環節，個唱於晚上9時45分開始，Alfred唱了20首歌之後，方與歌迷傾偈。 臨近晚上11時50分，Alfred特別選了《停半分鐘聽一闋歌》作為迎接2023年的曲目，惟大家太投入未有理會快近12點，直至最後6秒，Alfred便煞有介事停下來表示要倒數，幸好大家都趕及完成倒數環節，會場亦加入煙火效果迎新年。隨後Alfred完成餘下歌曲，唱至凌晨一時左右才完結。

急急倒數有原因 Alfred完騷後被問到是否忘記了倒數，他說︰「第一次開跨年騷，第一次同觀眾倒數好緊張又興奮。其實後台有好多人同我講緊嘢，話仲有15分鐘就要倒數，之後去到真係最後10秒就好緊張！有啲人問我係咪唔記得，其實係有意思，首歌叫《停半分鐘聽一闋歌》就係要中途停，然後倒數再唱歌。(最後得6秒喎？)唔緊要啦！有時剎那光輝都幾好！哈哈！」

再度挑戰紅館 他表示很開心公司由成立時只得2個人，變成如今有百多人幫手，坦言自己公司開騷真的不容易，亦沒有考慮回本問題。他提到原意是搞新碟發布會，之後演變成音樂會，很感謝大家一直的支持。他指今次個唱反應熱烈，希望2023年可以再更大的場館開騷，自己亦一直入紙申請紅館檔期，盼有好消息可以跟大家公布。

挑戰MIRROR跳舞地位 今次個唱，Alfred與WinWin跳唱《假面具》，亦是他少有的跳舞歌，他表示今次是自己的一個小嘗試，自己亦很滿意表現。他更揚言要挑戰MIRROR︰「做多幾首跳舞歌，等我挑戰MIRROR，講笑！要跟佢哋學師！我之前都話Jeremy一邊唱一邊跳真係好勁！Anson Lo梗係勁，搶走咗我個Joyce(欣宜)！佢淨係叫人哋做老公！(你跳勁啲搶返人哋)咁等我跳勁啲搶返嚟，算啦，都係唔好搞呢啲嘢啦！哈哈！」