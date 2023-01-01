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娛樂
2023-01-01 04:46:38

許廷鏗演唱會｜唱到忘我最後6秒急急倒數 Alfred揚言挑戰MIRROR

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許廷鏗與歌迷一齊倒數迎2023年。(李睿哲攝)

許廷鏗與歌迷一齊倒數迎2023年。(李睿哲攝)

許廷鏗(Alfred)自資個唱《【in the roundALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022在除夕(31)舉行尾場演出，並與全場歌迷倒數迎2023年。這晚Alfred的家人，連他最愛錫的姨甥女亦有到場支場，更陪他一齊倒數。為了配合倒數環節，個唱於晚上945分開始，Alfred唱了20首歌之後，方與歌迷傾偈。

臨近晚上1150分，Alfred特別選了《停半分鐘聽一闋歌》作為迎接2023年的曲目，惟大家太投入未有理會快近12點，直至最後6秒，Alfred便煞有介事停下來表示要倒數，幸好大家都趕及完成倒數環節，會場亦加入煙火效果迎新年。隨後Alfred完成餘下歌曲，唱至凌晨一時左右才完結。

許廷鏗唱了不少新歌，當中亦有其大碟《2021》的作品。(李睿哲攝) 許廷鏗唱了不少新歌，當中亦有其大碟《2021》的作品。(李睿哲攝) 許廷鏗唱了不少新歌，當中亦有其大碟《2021》的作品。(李睿哲攝) 許廷鏗表示為了今次開騷，亦重新學唱歌。(李睿哲攝) 許廷鏗急急倒數，幸好趕得切！(李睿哲攝)

急急倒數有原因

Alfred完騷後被問到是否忘記了倒數，他說︰「第一次開跨年騷，第一次同觀眾倒數好緊張又興奮。其實後台有好多人同我講緊嘢，話仲有15分鐘就要倒數，之後去到真係最後10秒就好緊張！有啲人問我係咪唔記得，其實係有意思，首歌叫《停半分鐘聽一闋歌》就係要中途停，然後倒數再唱歌。(最後得6秒喎？)唔緊要啦！有時剎那光輝都幾好！哈哈！」

再度挑戰紅館

他表示很開心公司由成立時只得2個人，變成如今有百多人幫手，坦言自己公司開騷真的不容易，亦沒有考慮回本問題。他提到原意是搞新碟發布會，之後演變成音樂會，很感謝大家一直的支持。他指今次個唱反應熱烈，希望2023年可以再更大的場館開騷，自己亦一直入紙申請紅館檔期，盼有好消息可以跟大家公布。

許廷鏗很感謝今次一齊籌備的工作人員。(李睿哲攝)

許廷鏗很感謝今次一齊籌備的工作人員。(李睿哲攝)

挑戰MIRROR跳舞地位

今次個唱，AlfredWinWin跳唱《假面具》，亦是他少有的跳舞歌，他表示今次是自己的一個小嘗試，自己亦很滿意表現。他更揚言要挑戰MIRROR︰「做多幾首跳舞歌，等我挑戰MIRROR，講笑！要跟佢哋學師！我之前都話Jeremy一邊唱一邊跳真係好勁！Anson Lo梗係勁，搶走咗我個Joyce(欣宜)！佢淨係叫人哋做老公！(你跳勁啲搶返人哋)咁等我跳勁啲搶返嚟，算啦，都係唔好搞呢啲嘢啦！哈哈！」

許廷鏗與WinWin跳唱《假面具》。(李睿哲攝) 許廷鏗與WinWin跳唱《假面具》。(李睿哲攝) 許廷鏗與WinWin跳唱《假面具》。(李睿哲攝) 許廷鏗與WinWin跳唱《假面具》。(李睿哲攝)

鄧小巧為好友押後回加國

鄧小巧原定趁聖誕飛回加拿大與外籍老公過節，但她為了Alfred押後回加國計劃。Alfred很感激對方並笑言她的決定是正確︰「因為我識小巧在先！」他又提到小巧寫了一首《微時》給他，此歌亦是紀念他與小巧、欣宜和林欣彤在過去十多年的高低起跌及離離合合。他說︰「大家仍然仲互相扶持，其中一句『生於這圈太亂』，喺呢行都十幾年，但我哋仲可以一齊同枱食飯。最後一句『用赤子之心老去』，希望我哋過多幾廿年都仲可以繼續開心。」

鄧小巧為許廷鏗寫了《微時》，並首次獻唱。(李睿哲攝) CK與許廷鏗合唱《亻言》(李睿哲攝) 許廷鏗與吳林峰合唱《聆聽世界這分鐘》。(李睿哲攝) 藍奕邦寫了《一場同學》給許廷鏗，並與對方合唱《青春頌》。(李睿哲攝) 許廷鏗在波波池起飛腳。(李睿哲攝)
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