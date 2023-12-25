許廷鏗演唱會2023｜孖吳林峰sell碟又忘記倒數 Win Win任跳唱嘉賓

許廷鏗於昨日(24日)至26日舉辦「SANTA JAMBOREE音楽生活祭リ」，這也是他成立個人公司後的首個戶外音樂盛事。適逢昨日是平安夜，他亦延後至晚上9時30分才開始，與歌迷齊齊倒數。繼上年最後6秒倒數之後，今年更進一步，0秒完畢，而他得悉之後不禁跪地大叫再次出錯，全場歌迷哭笑不得。

聖誕禮物LOOK出場 許廷鏗為了配合聖誕主題，會場的背景有一個聖誕老人坐在舞台高處，並有大型聖誕裝置，全以白色為主。他準時以粉紅色西裝配大白色蝴蝶結出場，並大唱多首舊作，同時他請出《全民造星V》的Tommy為他伴奏。接著《全民造星IV》的CK(黃斯琪)拿起即拍即有相機在伸延的舞台遊走，許廷鏗換上紅色戰衣與一眾dancer又跳又唱，炒熱全場氣氛。

邀《造星IV》囡囡助陣 早前入院做手術的Win Win(楊安妮)驚喜出場跟許廷鏗沿住伸延舞台又唱又跳，裝態不俗。許廷鏗稱原本想跟Win Win跳唱多幾首，但對方大病初癒，只能跟大家表演一首，亦很感謝對方的參與及多謝她與男友KC為他排舞。

Win Win狀態大勇

雪景好有feel 接住許廷鏗再換上另一套衣服，並請出好友陳慧敏跟他合唱《最後一對北極熊》，此時會場噴出大量人造雪，場景浪漫。其後他拿起電結他自彈自唱，再次炒熱氣氛，全場站起，跟住他一齊唱。