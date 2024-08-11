許廷鏗獲鄧小巧推薦參加奧運打羽毛球 力臻黃明德生日獲全場觀眾大合唱

許廷鏗、鄧小巧、林智樂、林芊瑩、力臻、黃明德、蔡愷穎、MATCH昨日到商場出席新城廣播主辦的《Z世代咪高峰Show之齊撐運動員》。 鄧小巧在活動上首度公開演唱新歌《神愛世人》，反應熱烈。組合MATCH指稱一向不鍾意打羽毛球，但在奧運期間被許廷鏗感染學打羽毛球，更讚許廷鏗是羽毛球高手：「在他薰陶下，我地愛上咗打羽毛球，依家日日練。睇到奧運動員咁努力，感染到我地都好努力做多啲作品。」

許廷鏗則笑言因為身體已響警號（脂肪肝）所以要做少少運動打羽毛球。鄧小巧提意許廷鏗參加下屆奧運，許廷鏗馬上笑言：「我依家轉圈都有問題（肥），而且我的羽毛球水準與運動員相比，等同11:2。」鄧小巧則表示會繼續留意接著舉行的巴黎殘奧，支持殘疾運動員。力臻與林芊瑩都表示好期待欣賞殘奧，殘疾運動員更加需要大家支持！林芊瑩更希望為殘疾運動員做義工。

林智樂與蔡愷穎坦言運動唔掂，但也是巴黎奧運fans，蔡愷穎表示尤其劍擊項目，睇著張家朗「咬著」對手唔放不斷進攻，十分精彩。林智樂則笑言多謝奧運，令他不知不覺間調整了休息時間，晚上10時就上床瞓覺，晨早6點起身重睇奧運賽事，而奧運結束，他透露重返校園：「係時候pick up番學業。」

活動期間，T.MAX與JY突然唱生日歌並送上兩個生日蛋糕，分別送給8月7日剛滿29歲的力臻，與及將於8月12日21歲生日的黃明德，給兩位壽星送上驚喜，並帶領全場大合唱生日歌。黃明德驚喜說：「完全估唔到呀，終於達成可以在新城電台慶祝生日啦！」T.MAX馬上笑言：「你轉數咁快，我同JY冇得撈啦！」黃明德隨後表示生日願望，最緊要大家安好。力臻生日願望所有朋友都健康及開開心心。