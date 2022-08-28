許廷鏗造型師寸爆回應撞衫 Alfred向C Allstar致歉︰我絕對有責任

林家謙演唱會於第二場請來C Allstar做嘉賓，而許廷鏗(Alfred)則是第四場嘉賓，有眼利的網民發現C Allstar的King(吳祟銘)和Alfred穿了同款外套上台，網絡插畫家將他們隔空撞衫畫成圖畫，並笑稱是「史詩級撞衫」。
當時King和Alfred都轉貼該圖畫，而Alfred更謂「其實撞衫又有咩可怕喔可？」惟他的造型師對此感到不滿，同樣有轉載畫作謂︰「我製造咗一個史詩級錯誤，Sorry，因為我對C AllStars（C AllStar）完全冇興趣，冇聽佢哋嘅歌，更加唔會留意佢哋，亦都完全唔知佢哋係嘉賓，我依然覺得牙鏗着得好睇好多。」
許廷鏗︰絕對有責任代團隊講對不起
由於造型師的回應太寸，不少網民到其IG留言批評，而Alfred於今日凌晨1時開PO代造型師向King及C Allstar致歉︰「對於造型師的言論，他就是我團隊一員，所以我絕對有責任代團隊對King及C Allstar帶來任何冒犯或不便，好好的講一聲『對不起』！」
Alfred說︰「而整件事對我來說，同一款衫沒大不了，我比較在意的是：造型師未夠留意廣東歌，我已經嚴正地吩咐了他，必須好好留意香港歌手。有廣東歌才有許廷鏗，我會向他介紹更多用心做音樂的單位，自己亦會繼續用心做音樂，就好似今日音樂會主題一樣，團結一起令香港樂壇繼續精彩。」網民對他的承擔非常欣賞，「欣賞你的勇敢面對及正面處理」，亦有人指「最大責任還是stylist本身，祝福他經一事長一智。」C Allstar則以心心去回應。