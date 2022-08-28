許廷鏗造型師寸爆回應撞衫 Alfred向C Allstar致歉︰我絕對有責任

林家謙演唱會於第二場請來C Allstar做嘉賓，而許廷鏗(Alfred)則是第四場嘉賓，有眼利的網民發現C Allstar的King(吳祟銘)和Alfred穿了同款外套上台，網絡插畫家將他們隔空撞衫畫成圖畫，並笑稱是「史詩級撞衫」。

當時King和Alfred都轉貼該圖畫，而Alfred更謂「其實撞衫又有咩可怕喔可？」惟他的造型師對此感到不滿，同樣有轉載畫作謂︰「我製造咗一個史詩級錯誤，Sorry，因為我對C AllStars（C AllStar）完全冇興趣，冇聽佢哋嘅歌，更加唔會留意佢哋，亦都完全唔知佢哋係嘉賓，我依然覺得牙鏗着得好睇好多。」