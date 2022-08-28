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娛樂
2022-08-28 11:00:01

許廷鏗造型師寸爆回應撞衫 Alfred向C Allstar致歉︰我絕對有責任

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許廷鏗與C Allstar的King穿同款外套，惹來熱烈討論。

許廷鏗與C Allstar的King穿同款外套，惹來熱烈討論。

林家謙演唱會於第二場請來C Allstar做嘉賓，而許廷鏗(Alfred)則是第四場嘉賓，有眼利的網民發現C AllstarKing(吳祟銘)Alfred穿了同款外套上台，網絡插畫家將他們隔空撞衫畫成圖畫，並笑稱是「史詩級撞衫」。

當時KingAlfred都轉貼該圖畫，而Alfred更謂「其實撞衫又有咩可怕喔可？」惟他的造型師對此感到不滿，同樣有轉載畫作謂︰「我製造咗一個史詩級錯誤，Sorry，因為我對C AllStarsC AllStar）完全冇興趣，冇聽佢哋嘅歌，更加唔會留意佢哋，亦都完全唔知佢哋係嘉賓，我依然覺得牙鏗着得好睇好多。」

許廷鏗擔任林家謙第4場嘉賓。 林家謙演唱會於第二場請來C Allstar做嘉賓。 King@C Allstar的IG。 許廷鏗造型師的IG。 許廷鏗的IG。

許廷鏗︰絕對有責任代團隊講對不起

由於造型師的回應太寸，不少網民到其IG留言批評，而Alfred於今日凌晨1時開PO代造型師向KingC Allstar致歉︰「對於造型師的言論他就是我團隊一員所以我絕對有責任代團隊對KingC Allstar帶來任何冒犯或不便好好的講一聲『對不起』！」

Alfred說︰「而整件事對我來說同一款衫沒大不了我比較在意的是：造型師未夠留意廣東歌我已經嚴正地吩咐了他必須好好留意香港歌手有廣東歌才有許廷鏗我會向他介紹更多用心做音樂的單位自己亦會繼續用心做音樂就好似今日音樂會主題一樣，團結一起令香港樂壇繼續精彩。」網民對他的承擔非常欣賞，「欣賞你的勇敢面對及正面處理」，亦有人指「最大責任還是stylist本身，祝福他經一事長一。」C Allstar則以心心去回應。

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