許紹雄離世｜何雁詩獲許惠菁通知趕去醫院 江若琳曾收Benz哥送花賀開騷

江若琳(Elanne)和何雁詩(Stephanie) 今日（29日）出席 《2025年度新城勁爆頒獎典禮記者會》，Stephanie配合大會主題以Halloween造型打扮示人，她接受訪問表示：「盡量配襯吓啲裝飾，因為都係Halloween主題，平時都會同小朋友出去，所以都會有啲服裝準備。」Elanne指過往並不會為Halloween節日打扮，不過現階段因為兒子要出席化妝舞會，所以要配合主題與老公齊參與。

何雁詩指與Benz哥女兒很熟絡 提到許紹雄昨日（28日）離世的消息受到各界關注，Stephanie直言：「都覺得好突然，因為我本身同佢女兒許惠菁(Charmaine)都好熟，係好朋友，成日都會去佢哋屋企玩。嗰一日收到Charmaine電話都即刻趕過去見Benz哥，最唔捨得就係佢嘅笑容，好有親和力。」Stephanie表示會持續關心Benz哥的家人。被問到與Benz哥在醫院見面的感受，Stephanie直言不想多提及詳細內容，尊重死者。