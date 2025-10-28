許紹雄離世｜Benz雄入行53年 方中sir歡喜哥成經典

許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭，於今日（28日)凌晨2:30 安詳離世，終年76歲。許紹雄入行53年，拍過無數經典劇集和電影，當中有不少深入民心的角色，電視劇有《新紮師兄》中的「舅父冬」、《使徒行者》的「歡喜哥」、《阿旺新傳》的「唐福瑞（水哥）」、《My盛Lady》的「香善男」等，至於電影方面，《新紮師妹》系列的「方鍾Sir」、《暗戰》系列的「黃啟法」等。

《新紮師妹》 —— 方中 sir 2002年由楊千嬅和吳彥祖主演的電影《新紮師妹》中，許紹雄飾演警司「方中Sir」鍾樂海，其中一場戲他假扮千嬅父親見家長，當時千嬅誤稱爸爸做「鍾Sir」時，引起周驄注意，隨即詢問父女姓方或姓鍾，許紹雄即發揮急智自稱「方中Sir」，更於紙上寫出「Sir」字的中文，經典一幕至今仍然為網民熱話。

《使徒行者》 —— 歡喜哥 許紹雄在電視劇集的代表作，莫過於《使徒行者》系列的經典角色歡喜哥（覃歡喜），外表笑面虎，一臉深不可測笑容，年輕時是警員，因黑幫關係被革職，後投身黑道，，縱橫黑白兩道，亦正亦邪，為《使徒》系列不可或缺的一個角色。