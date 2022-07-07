試當真還原《我和殭屍有個約會》 網民反應兩極：睇到好尷尬

YouTube頻道《試當真》最新發布影片《我和殭屍有個誤會》熱爆全城，搶先於亞視神劇《我和殭屍有個約會》未開拍電影版前神還原劇情，上傳僅兩天已獲21萬觀看次數（截至7日零晨12時），更被網民大讚其選角、演員表現及畫面特效等相當用心。

《試當真》為宣傳7月8日一連20場舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》及《校花校草2022》，於7月4日釋出由林家熙（Locker）、陳苡臻（Jessica）、陳穎欣（Yanny）、岑珈其、游學修、潘宗孝主演嘅試映劇場《我和殭屍有個誤會》，又藉此向《我和殭屍有個約會》致敬。其中，陳穎欣於片中以短裙亮相，大晒長腿，被指如同化身當年馬小玲（萬綺雯飾）；而Locker及Jessica飾演「Lock天佑」及「Ca珍珍」一角都被大讚，前者皺眉表情同變殭屍大叫被指激似原角色，後者則完美演繹原角色金絲眼鏡加木口木面表情，仲以唔正嘅廣東話講對白。

又有網民覺得劇中正在連對白都暗藏彩蛋及抽水成分，例如游學修為cosplay陳啟泰特意加上一句「一百萬嘅問題」，及岑珈琪忍唔住陳穎欣出絕招結手印時間太長，於是講咗句：「誅邪啦！」疑似抽水電視劇鍾意拖長嚟做。

網民反應兩極

網民睇完後紛紛表示回憶都返晒嚟，仲支持拍續集：「作為殭屍嘅fans覺得超有feel」、「希望開一個我和殭屍系列拍落去」、「連d最緊湊既時候去廣告既位都跟足，好有！」、「睇下睇下好感觸，好懷念呢套劇，亦都好懷念呢個美好時光，多謝試當真，感受到你們的認真，演員們都做得好好」等等。不過都有網民認為《試當真》咁樣拍攝等同「炒冷飯」：「試當真收咁多錢，但啲片係業餘質素」、「試當真走到生涯最後階段」、「搞咁多野都係戲仿，同藍祖藍扮女人tvb有咩分別」、「人地賣NFT搵食，拍片係副業嚟」、「睇到好尷尬」等等。

原文刊登於 Yahoo電影LOL，am730獲授權轉載