詹天文鍾柔美盼與炎明熹真人見面 預告姚焯菲聖誕返港合體開Show

鍾柔美Yumi和詹天文Windy悉心打扮出席《「新城勁爆頒獎禮2025」The HelloWin Party》。(蘇文傑攝)

鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy)今日齊齊現身馬鞍山，出席《「新城勁爆頒獎禮2025」The HelloWin Party》，談到今年對獲獎信心，她們表示暫時各推出了一首派台歌，有獎固然是鼓勵和認同，但保持平常心，最重要是觀眾喜歡。Windy的《一切都是有原因的》MV已過百萬點擊，她自言未夠資格獲歌手獎，最想獲歌曲獎，作為給創作班隊的肯定。她預告將於年底前再推出全新抒情作品，雖未拍MV，但屆時要發脾氣，將會演技大爆發。



佩服炎明熹勇氣 盼勿太操勞致失眠 馬浚偉早前表示，欲邀炎明熹出席《新城勁爆頒獎禮2025》，鍾柔美(Yumi)和詹天文(Windy)齊表示不知Gigi會否出席。Windy坦言，「不過都期待見到佢真人，因為真係好耐冇見，通常只係見到佢啲相，好掛住佢。」兩人自言一直有跟炎明熹聯絡，將會入場支持Gigi參演的音樂劇。對於Gigi自組工作室獨立發展，她大感佩服，「好有勇氣同好犀利，我哋作為Artist都知道經理人同幕後團隊嘅辛苦，佢哋幫我哋接job要跟進好多嘢，所以佢自己一個要計咁多嘢，真係要好大勇氣，希望佢唔好太過操勞失眠，因為佢好易失眠。」剛完成17場《我的青春日誌》的Windy，希望再有機會參演音樂劇。