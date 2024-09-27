詹瑞文11月重演《即興之王》第二回合 一人分飾八個角色

詹瑞文(詹Sir)於今年四月回歸香港舞台，相隔八年後再度與觀眾見面，並將於今年十一月再次出演《即興之王》，地點選擇了他曾經的母校香港演藝學院的舞台。當被問及為何如此迅速地安排新一輪演出時，詹Sir表示：「要『跑數』啊！上次演出時承諾要做足一百場，如果不多開幾場，怎麼能完成這個承諾呢？希望大家能夠支持，未看過的朋友快來觀賞，已經看過的也可以帶朋友再來欣賞！」

詹瑞文11月重演《即興之王》，一人分飾八個角色。

除了專注舞台劇的演出，詹Sir最近在Gareth.T(湯令山)新歌《偶像已死》MV中出現，他表示是應MV導演的邀請。導演Hanley希望展示詹Sir不同的面貌，讓觀眾感受到他更為嚴肅的一面。詹Sir對拍攝MV的過程感到十分愉快：「一群年輕人都非常有才華且專業，現場的氣氛很好。雖然拍攝了二十幾個小時，但大家都保持著高度的投入，真是令人佩服！」

為了給觀眾帶來不一樣的感覺，詹Sir更遠到芬蘭參與靈修之旅，他表示將會為觀眾帶來一些新元素，大家不要錯過！