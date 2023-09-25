說笑之人｜吳肇軒謝票遇林子祥自薦唱《海市蜃樓》 邀林峯拍片講爛Gag助攻宣傳

由袁富華及吳肇軒領銜主演的電影《說笑之人》，在區焯文導演，吳肇軒、伍詠詩、蔣祖曼和唱電影主題曲的陳宗澤CY，連日來馬不停蹄謝票下，票房邁進140萬。軒仔自從憑《說笑之人》在芝加哥獲獎返港後，連續兩日去了廿多場謝票，軒仔直言：「初初謝票只得五、六人，到近日八成入座率令我感到好開心，知道靠大家傳開口碑，的確希望台前幕後工作人員的努力以及袁富華（Ben哥）的演出會被大家看見。」談到最深刻的謝票體驗，軒仔表示除了見到軒粉「Hints」支持，扶輪社的包場都令他印象深刻，因為有一班智障人士來支持，一家人睇戲家庭聚都好開心。

邀林峯拍片 緊張到講錯歌名 吳肇軒落力謝票，某日謝票偶遇林子祥，他立即上前「示愛」自稱是忠實歌迷，送上《說笑之人》的換票證後，即興自薦在他面前唱歌《海市蜃樓》，邊唱又要怕醜的他唱着唱着就走了、場面非常搞笑。日前軒仔在一時尚品牌活動上巧遇林峯，即邀請對方拍片講笑話，並成功一秒令林峯爆笑。原來這個笑話軒仔一早已經度好，並且度了很久，終於在日前一個活動上碰面可以大派用場。他大讚林峯一向都非常支持我們年輕一輩的演員，當時問他：「可不可以拍片講個笑話你聽？支持一下《說笑之人》。」林峯二話不說便答應，非常爽快，軒仔先問到：「你知道自己有首歌是講荷花池中的戀愛嗎？答案是《愛不疚》因為『自何頁（荷葉）說起。」不過軒仔澄清自己當時很緊張，將《愛在記憶中找你》錯講成《愛不疚》。