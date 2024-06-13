談判專家｜一片集齊舞台劇高手 韋羅莎朱栢謙全係青雲fans

劉青雲及吳鎮宇主演，改編自荷里活神作《冇數講》（The Negotiator）的新戲《談判專家》將於明天正式上映。戲中除了兩位影帝外，還有一眾好戲之人，包括：苗僑偉、鄭則仕、姜皓文、彭秀慧、周文健、韋羅莎、楊偉倫、顏卓靈、盧惠光、洪天明、朱栢謙、朱鑑然、袁富華、黃又南、栢天男等，當中有不少來自舞台劇活躍份子，大家互動下令電影更具戲味。
參演的好戲之人當中不乏是青雲的「忠粉」，分別是飾演他的妻子韋羅莎、人質顏卓靈、楊偉倫及下屬朱栢謙。面對偶像演戲，大家都打醒十二分精神，既不能表現心中的興奮，但又要展現專業的一面。而青雲也連聲讚賞這幾位難得的對手；因為幾乎每一位都是舞台劇高手，讓他大過戲癮。
作為青雲太太的韋羅莎坦言第一次跟偶像合作便飾演他的另一半，興奮心情難以形容，且回味的說：「其實外表很cool的青雲哥是一個很健談的人，拍攝現場放了我們的道具家庭相片，他邊看着邊跟我笑着說：『一看張相便知道我們這對老夫少妻啦！』其實跟他演對手戲，很快便被他的純熟演技帶入戲，兩人步伐一致，演得很爽。能夠有這次機會實在難得，像上了寶貴一課。」
至於造型被指像酒井法子的顏卓靈（Cherry）在戲中飾演人質，而劇情需要手腳被鎖掙扎；拍攝過程中竟然腳抽筋，但因為拍攝中又不能嗌出聲，只好一直忍著痛，直至拍完剎那，終於忍不住叫了出來，青雲哥知道她腳抽筋，而身邊又沒有物件可借力，於是叫她直踩他雙腳借力鬆筋，讓她感覺窩心體貼。
另外同一場戲拍攝時導演為求氣氛逼真，在沒有預知下突然關燈，捕捉演員當刻的反應，雖然短短分多鐘，但導演一take過滿意收貨，青雲哥還走近她身旁說了一句very good。Cherry說能夠得到偶像的讚美感到開心不已。
戲中飾演青雲下屬的朱栢謙所演的一場對手戲，就是要用「談判」技巧來說服這位上司。阿謙說：「我的壓力是來自自己，因為對手是劉青雲，我的偶像；在角色上我要演繹一個緊張萬分，完全被青雲哥比下去的談判專家，這場戲我完全勝任，因現實中對住偶像對戲本身心情已是非常緊張 ，他真的是一位很出色的對手。一直以來我覺得青雲哥是即使在高壓底下都能發揮一種幽默感，值得我們後輩學習。」