談判專家｜一片集齊舞台劇高手 韋羅莎朱栢謙全係青雲fans

參演的好戲之人當中不乏是青雲的「忠粉」，分別是飾演他的妻子韋羅莎、人質顏卓靈、楊偉倫及下屬朱栢謙。面對偶像演戲，大家都打醒十二分精神，既不能表現心中的興奮，但又要展現專業的一面。而青雲也連聲讚賞這幾位難得的對手；因為幾乎每一位都是舞台劇高手，讓他大過戲癮。

作為青雲太太的韋羅莎坦言第一次跟偶像合作便飾演他的另一半，興奮心情難以形容，且回味的說：「其實外表很cool的青雲哥是一個很健談的人，拍攝現場放了我們的道具家庭相片，他邊看着邊跟我笑着說：『一看張相便知道我們這對老夫少妻啦！』其實跟他演對手戲，很快便被他的純熟演技帶入戲，兩人步伐一致，演得很爽。能夠有這次機會實在難得，像上了寶貴一課。」