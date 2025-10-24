請勿打擾｜Dee遇到靈異事件自覺係日本型佬 Candy極速記哂劇本嚇親團隊

ERROR成員何啟華（阿Dee）跟COLLAR成員王家晴（Candy）、鬼王潘紹聰出席《請勿打擾》開騷拜神儀式。Dee及Candy均表示心情興奮，並指明日會有隊友到場。

留鬚感覺良好

Dee自覺留鬚造型非常有型，笑謂不少人譴以為他是日本型佬，随即哂日語，識日文的Candy 笑謂不知道他在說甚麼，更稱因為見對方，已經忘記他沒有鬍鬚的樣子。

Dee表示用了個半月留鬚，初時非常不習慣，「食嘢飲嘢都會整到喺上面，洗完面摸落去好似摸到啲頭髮咁，依家諗嘢，都會摸住啲鬚。」他稱留鬚是自己的決定，覺得比較合適，團體亦非常贊成。他笑謂《三命》的造型是他目前最頹、最窮，很難再超越，今次是日本型佬風格。他笑言也忘記了自己無鬚的樣子，完騷後會剃掉，笑言要走回偶像路線。