請勿打擾｜Dee遇到靈異事件自覺係日本型佬 Candy極速記哂劇本嚇親團隊

ERROR成員何啟華（阿Dee）跟COLLAR成員王家晴（Candy）、鬼王潘紹聰出席《請勿打擾》開騷拜神儀式。Dee及Candy均表示心情興奮，並指明日會有隊友到場。
留鬚感覺良好
Dee自覺留鬚造型非常有型，笑謂不少人譴以為他是日本型佬，随即哂日語，識日文的Candy 笑謂不知道他在說甚麼，更稱因為見對方，已經忘記他沒有鬍鬚的樣子。
Dee表示用了個半月留鬚，初時非常不習慣，「食嘢飲嘢都會整到喺上面，洗完面摸落去好似摸到啲頭髮咁，依家諗嘢，都會摸住啲鬚。」他稱留鬚是自己的決定，覺得比較合適，團體亦非常贊成。他笑謂《三命》的造型是他目前最頹、最窮，很難再超越，今次是日本型佬風格。他笑言也忘記了自己無鬚的樣子，完騷後會剃掉，笑言要走回偶像路線。
Candy三周記劇本
對於Dee在社交平台提到彩排時演員忘記對白會叫「Lines」，他表示演出時一定不會，「喺排戲嘅時候忘記台詞，又唔想影響進度就會嗌呢一句。」他覺得幾得意，在彩排時拍了下來分享給大家。Candy稱從Dee及麥沛冬學到很多舞台劇的術語，而Dee就稱Candy記憶力驚人，不用三個星期便熟讀劇本，笑謂令到其他人大感壓力。
Dee遇靈異事件
問到有沒有遇到靈異事件，Candy懷疑自己陽氣過盛未遇到，但就試過有一個星期排戲時大感頭痛、胃痛，隨即用四葉水噴身。Dee就表示有遇到，因為他的角色常講要見鬼，未知眾生是否很想展示給他看，回到家時常聽到奇怪的聲音，自己即表示邀請眾生去看戲，才沒再有奇怪的聲音。談到舞台劇會有直播分享鬼故環境，Dee表示一定要叫有「ViuTV鬼王」的193，而自己身邊很多朋友就稱沒有鬼故，笑他們非常乾淨。Candy表示也不知道COLLAR隊友有沒有鬼故，並指Gao是最怕鬼的成員。