講你都唔信｜鄧兆尊打到其中一位女友流血 搞到陳惠敏大佬B晒馬擺和頭酒

無綫節目《講你都唔信》昨晚其中一個環節，由一眾嘉賓各自分享第一次，其中鄧兆尊提到自己曾因打到女友流血，女方入院縫了18針，最後更搞到在酒樓擺和頭酒。沒料到，這位女友竟然是現任女友其中之一，按時間推算，估計是「大婆」Carman或「二婆」Cherry。 兆尊提到當時剛從外國讀完書返港，之後加入無綫做演員，由於拍劇時間長，沒有時間陪伴女友而遭對方怨過不停。他笑言當時看得太多武俠片，以為用手劈頸是可以打暈人，於是照做，但就打中對方的頭，搞到她頭破血流。其後他找媽咪祥嫂善後，「我好驚就搵祥嫂幫手，因為佢有經驗吖嘛，（唔搵祥哥？）祥哥一向怕事唔理！祥嫂叫我返房休息，祥嫂車佢去醫院縫針。」

晒馬講數要兆尊認錯 兆尊表示第二日收工回家，祥哥向他表示祥嫂著他到酒樓。兆尊甫進酒樓後，發現整個酒樓大部份都是男人，而且全都以不友善目光望住他。他說︰「入貴賓房見到我阿媽坐咗喺度，原來對方家長打俾我阿媽：『你個仔同我個女嘈交，但你個仔整到佢流晒血！』原來嚟講數喎，出面每邊有200幾人，仲有兩個武打明星，一個係陳惠敏先生、一個係大B哥(吳志雄)，咁你大約知現場係咩類型嘅人啦！我就好驚，原來係要我斟茶認錯！」