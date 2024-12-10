謝君豪朱栢謙相隔14年再合作 新戲道盡電視台高層之間啜核關係

電影《一個部門的誕生》由林小强及劉浩良監製，金像編劇麥天樞執導兼執筆，雲集多達五位新生代影壇大獎級陣容壓陣演技大鬥法，當中包括白只、廖子妤、梁雍婷麥沛東及謝咏欣擔綱演出，聯同多名影壇上位新星如戴玉麒、伍詠詩、鄧月平大鬥演技。同片更邀得好戲之人盧宛茵、朱栢謙、蘇宸褕（灰熊）及徐偉棟等加持，合力炮製2025年最強年輕金像陣容，揭開令人震驚又有共鳴的cut台血淚史。

豪哥及朱謙已經是相隔14年再度合作，豪哥大爆自己是朱謙的「樂迷」：「雖然隔咗14年先再次合作，其實我一直都睇佢做戲，聽佢唱音樂劇。仲記得2010年嗰陣合作《情話紫釵》，朱謙每次唱音樂劇，我都會去台側欣賞，真係聽出耳油，好有感染力。」；而朱謙則表示豪哥對後輩滿滿關心：「豪哥係我嘅偶像同榜樣，佢真係有睇我嘅戲，就算有時喺街撞到，佢真係會講得出我做緊啲咩。好多謝佢嘅指點同對後輩嘅愛。」



至於聖誕節即將來臨，豪哥表示今個聖誕會在工作中渡過：「我會為《天下第一樓》到幾個城市深圳、佛山、蘇州、北京、上海進行接近二十場巡迴演出，緊接農曆新年前再返香港演出，就收爐過年。每到一個城市就要好快入台演出，即將要投入舟車勞頓嘅節奏。」至於朱謙則表示：「我接住落嚟聖誕節會綵排舞台劇《試鏡》，好正好搞笑，係關於鹽鹽濕濕嘅嘢。」

對於甫完成電視節目《選角》，豪哥大歎感動：「呢件事前後接近一年，由開頭摸下摸下，到大家都越嚟越上心，其實大家都好開心，好唔捨得。其實最令我感動，唔單止係參賽者做得好唔好，係我見到佢哋嘅成長，感受到佢哋嘅真誠，令我自己都相當感動，充滿驚喜。好多參賽者都令我喜出望外，又百感交集，見到佢地臨近尾聲都拼湊出好多火花。最緊要畀到一個機會年輕又熱愛演戲嘅朋友，有機會發揮，幫到幾多就幫幾多，希望繼續會見到佢哋嘅成長。」