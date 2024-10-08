謝君豪親邀Edan合作《光明大押》 搵柯煒林廖子妤演出碌盡人情卡

ViuTV今日在會展舉行《ViuTV2025節目巡禮》，謝君豪出演兼監製的《光明大押》，請來了呂爵安、廖子妤、何啟華等主演，並由柯煒林演出自己的少年版。此外，他亦構思了選拔節目《選角》，並與陳湛文一同率領46位參賽者登場。

君豪哥稱今次是他首次監製電視劇，找來導演關信輝執導，坦言做監製的工作不容易，沿途跌跌碰碰靠大家幫忙才能成事。提到柯煒林演他的少年版，眼睛大小會被大家討論，柯煒林說︰「我有同化妝師講我係內雙眼皮，豪哥對眼太靚，可唔可以貼雙眼皮膠紙！」君豪哥笑謂不打緊，最緊要是柯煒林很像自己的後生，他稱大家屆時會看到這個角色的經歷，由充滿活力變成飽經滄桑，會令觀眾很感動。

提到呂爵安是由他親自邀請，君豪哥表示曾跟對方在《過時過節》合作過，而廖子妤也是以前合作過，今次拍攝都是請合作過的演員幫手，他們都非常好二話不說便答應。他表示在太子搭建了一個很像真的當鋪，劇本又寫得好好，大家都非常投入拍攝。