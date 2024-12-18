謝嘉怡兩愛犬離世 生還Leo呈中毒徵狀： 惡夢似乎還未完結

2020年香港小姐冠軍謝嘉怡前日與3隻愛犬於大埔社山村散步期間，其中兩隻愛犬食了在路邊懷疑放置毒藥的雞肉及肉腸，先後死亡，只有13歲的Leo能平安回家。謝嘉怡昨晚（17日） 在社交網表示，原來Leo都吃了有毒的肉，並出現中毒的徵狀。
謝嘉怡在IG限時動態以英文寫道：「今天下午和我兒子（Leo）在一起，在回家的路上發現他小便屙血，其後趕到獸醫進行一些檢查後，我們發現他也舔掉了一些毒藥，他的身體無法凝血。因此，在接下來的幾週是關鍵時機，我們必須非常小心照顧他，因為他有失血的風險。雖然Leo仍然生還，但他仍不安全，這場惡夢似乎仍未完結。」
另外，昨晚，謝嘉怡接受《東張西望》電話訪問，並再次親述事件經過。她表示每個星期日都會帶愛犬出去散步，她指社山地方好靚，好多樹好多草地，養了愛犬十多年，每次都是牠們自己跑出去，又跑回來，「但這次牠們沒有回來，我在樹與樹之間看到牠們，看到牠們好像在吃東西，我衝過去，大概十秒後Peachy開始暈倒，我看到牠的腿在顫抖，馬上叫我朋友抱著牠，然後很快Summer也開始暈，之後牠們開始抽搐。」謝嘉怡續指剛巧有的士經過載他們到寵物醫院，但抵達後Peachy已經冇郁，而Summer 仲有郁抽搐緊，她表示：「Summer 交給醫院大概十五分鐘後，他們出來說牠們倆都走了，他們明天會拿我兩隻狗化驗看看是甚麼毒品，他們會做毒理報告看看是哪種毒藥，和牠們的死因。」
《東張西望》攝製隊到事發現場了解，見到附近的燈柱已張貼來自「愛護動物協會」提醒大家小心毒餌的警告字句，並要求「停止毒害動物」。謝嘉怡傷感謂：「我們生活的世界太瘋狂了，為甚麼我的狗要因為有這麼壞心腸的人而受到懲罰？我養狗那麼多年都沒有經歷過有狗離世，去世不是問題，如果牠年老或有病，你能夠明白。但牠們倆還年輕，身體很好，沒有任何問題，但牠們死了。這是太震驚了，真的很心疼，我覺得沒一個字能夠表達我的心情。」