謝嘉怡兩愛犬離世 生還Leo呈中毒徵狀： 惡夢似乎還未完結

2020年香港小姐冠軍謝嘉怡前日與3隻愛犬於大埔社山村散步期間，其中兩隻愛犬食了在路邊懷疑放置毒藥的雞肉及肉腸，先後死亡，只有13歲的Leo能平安回家。謝嘉怡昨晚（17日） 在社交網表示，原來Leo都吃了有毒的肉，並出現中毒的徵狀。

謝嘉怡在IG限時動態以英文寫道：「今天下午和我兒子（Leo）在一起，在回家的路上發現他小便屙血，其後趕到獸醫進行一些檢查後，我們發現他也舔掉了一些毒藥，他的身體無法凝血。因此，在接下來的幾週是關鍵時機，我們必須非常小心照顧他，因為他有失血的風險。雖然Leo仍然生還，但他仍不安全，這場惡夢似乎仍未完結。」