謝天華北上發展密密接job吸金擁上億身家 回港誠心為家人祈福

謝天華2013年離巢TVB繼而自立門戶成立工作室，將工作重心移至內地。喺TVB工作期間，謝天華有唔少代表作，曾因劇集《神鎗狙擊》一場單手攀石傾電話戲份引起熱話，被網民指佢力大無窮；而不得不提嘅一定係《學警狙擊》梁笑棠（Laughing哥）一角，除咗榮獲「最佳男配角」獎項，更令其人氣大增。

傳謝天華擁有上億身家

謝天華於內地接拍電影、劇集、商演，以至夜場登台騷，吸金力滿滿，因此有指佢已擁有上億身家，2015年更與太太聯名購入大坑複式豪宅。日前，謝天華藉農曆新年返港，誠心到大坑蓮花宮祈福；有指謝天華每年都會前往蓮花宮為家人祈福。