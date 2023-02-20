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娛樂
2023-02-20 14:14:00

謝天華北上發展密密接job吸金擁上億身家 回港誠心為家人祈福

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謝天華北上發展密密接job吸金擁上億身家 回港誠心為家人祈福

謝天華2013年離巢TVB繼而自立門戶成立工作室，將工作重心移至內地。喺TVB工作期間，謝天華有唔少代表作，曾因劇集《神鎗狙擊》一場單手攀石傾電話戲份引起熱話，被網民指佢力大無窮；而不得不提嘅一定係《學警狙擊》梁笑棠（Laughing哥）一角，除咗榮獲「最佳男配角」獎項，更令其人氣大增。

傳謝天華擁有上億身家

謝天華於內地接拍電影、劇集、商演，以至夜場登台騷，吸金力滿滿，因此有指佢已擁有上億身家，2015年更與太太聯名購入大坑複式豪宅。日前，謝天華藉農曆新年返港，誠心到大坑蓮花宮祈福；有指謝天華每年都會前往蓮花宮為家人祈福。

謝天華亦積極參與內地綜藝節目拍攝，曾於真人騷《跟著貝爾去冒險》挑戰食蟲、食牛睪丸、飲尿等行為；及後與陳小春、張智霖、梁漢文、林曉峰等拍攝《披荊斬棘的哥哥》而令人氣再次急升，密密有job接，又拍攝《大灣仔的夜2》，日前，節目官網上載花絮片段，謝天華自爆曾經試過喺一次拍劇期間，因一杯咖啡而被女主角冷待，唔少網民隨即柯南上身猜測女星身份。

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謝天華

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謝天華微博

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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