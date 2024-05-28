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娛樂
2024-05-28 18:25:23

謝安琪以傑青身份勉勵新⼀代 勤力做運動減回產前24吋纖腰

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謝安琪以傑青身份勉勵新⼀代 勤力做運動減回產前24吋纖腰

謝安琪今日以傑青身份出席第52屆「⼗⼤傑出⻘年選舉2024」活動。

國際年商會香港總會舉辦第52屆「⼗⼤傑出年選舉2024」，由今天起2024712接受提名。選舉表揚年齡介乎2140歲，在作上有卓越表現及對社會作出積極貢獻的香港年。

今年選舉以「傑出．從未停步」為主題，希望帶出香港多年來追求卓越、共建未來的精神及核價值，從未因時代變遷停步，直薪火相傳，傳承香港故事。今年選舉雲集本港各界逾60持機構協助推廣提名，創下1970屆以來的新本年度獨立評審團由五位來不同業的社會賢達組成，當中包括席評審前食物及衞局局長、政會議成員、香港董事學會政總裁徐尉玲博、前香港政制及內地事務局局長兼第13屆港區全國⼈⼤代表和香港賽會公司事務執總監譚志源、資深教育家孔美琪博，以及平等機會委員會前任主席朱敏健。席評審希望持香港年發展，讓眾能看到更多香港⻘年的傑出故事，為社會注入希望及正能量。

謝安琪目前身形已回到未生BB前的24吋小蠻腰。

謝安琪目前身形已回到未生BB前的24吋小蠻腰。

創業做老闆

身為2010年傑謝安琪（Kay），不僅在演藝圈站穩陣腳，她亦是唱公司「淺本部」老闆、「Kaytiquette」品牌創辦，而Kay19年前入到今天從未停步，今年度問鼎影后，三年前更決定創業組唱公司「淺本部」，同時推出個⼈⽣活選物品牌「Kaytiquette」。Kay以傑⻘⾝出席活動，以⾃⾝經歷勉勵想入的年⻘⼀代，以去年次和丈夫張繼聰合作出品的歌曲《成婚破浪》中的歌詞「未怕漆中遠航 就算天真的嚮往」為所有追夢的年打氣。Kay目前狀態大勇，育有一子一女的她積極做運動，早上跑步、下午更會舉鐵健身，最近成功減磅4kg，身形更回到未生BB前的24吋小蠻腰，自爆可以穿回18年前的牛仔褲。

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謝安琪由19年前入⾏到今天從未停步。

謝安琪由19年前入⾏到今天從未停步。

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