謝安琪喜獲老公張繼聰認證演技好 首席顏值擔當陳奐仁想同張進翹「接吻」謝票(附訪問片)

由謝安琪(Kay)、泰迪羅賓、張進翹(Manson)、陳諾霆、陳奐仁(Hanjin)和Anna HisbbuR合演的電影《4拍4家族》，今日於銅鑼灣行人專用曲進行busking宣傳，首先由10歲的陳諾霆(Rondi)打鼓掀序幕，接著由Anna唱《Not a Fairy Tale》，繼而謝安琪現身，唱出為電影作曲的《Lost. & Round 》，並與泰迪羅賓、Rondi、Anna 以Band 4 組合形式唱《落落上上》， 隨後由Manson唱出片尾曲《Rain or Shine 》，而在戲中演Uncle的陳奐仁就唱《Freedom》，Kay唱出電影主題曲《毋忘》時表示，「將歌曲送給已移居他鄉的香港人，希望他們唔好忘記香港。」為Busking環節劃上句號。

張進翹自認唔夠陳奐仁靚仔 謝安琪、陳奐仁和張進翹(Manson)於活動後受訪，Hanjin雀躍表示，「有謝安琪甚麼都好，有Manson甚麼都好，我可跟著他們，覺得我都靚仔咗啲。」Kay即表示Hanjin也是團隊的顏值擔當。Hanjin在busking自言跟張繼聰一對靚仔，Kay笑言，「我一向都係睇才華，在我心目中，佢哋兩個都真係靚仔，Manson就OK靚仔。」Manson亦和應指Hanjin比自己靚仔，並推舉對方是顏值擔當，Kay續指，戲裡有很多音樂擔當，但只有Hanjin是顏值擔當，她認真表示，「戲裡每一個人主唱的歌，都是我們自己寫的，Manson很好，為電影寫了一首片尾曲，最開心是這電影的主要演員，全部都是音樂人，令我非常感動，香港的樂壇還有很多值得大家發掘的地方，有很多能唱能演、亦係顏值擔當的演員。」Manson表示由於劇情圍繞音樂與家人，拍戲的日子也像一家人交流音樂。

謝安琪獲老公讚 心滿意足 Kay在《4拍4家族》擔正由頭演到尾，她表示丈夫張繼聰亦陪伴看初剪版電影，她sweet爆地分享，「在鏡頭前不想講得太肉麻，但他就是高度讚賞這戲的演員、製作、音樂和攝影等，多謝聰哥咁講，令我信心大增！」問到阿聰給她甚麼評分？她答道，「我沒有問佢他幾多分，聽到佢咁講，我已經心滿意足，佢話我做得好好，因為佢好少會話我做得好。」Hanjin抵死表示，「因為佢好演技嘛……」似乎暗指阿聰讚老婆是發揮「演技」的表現，令Kay不得不截住Hanjin，她解說，Hanjin意思是聰哥演技好，所以獲他認同即代表我們都是好演技。Kay表示待電影正式上映，會與一對子女入場看，「因這部電影講不同世代的香港人，各自面對不同的問題，用音樂去結合大家在一起。」