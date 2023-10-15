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娛樂
2023-10-15 20:32:37

謝安琪喜獲老公張繼聰認證演技好 首席顏值擔當陳奐仁想同張進翹「接吻」謝票(附訪問片)

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謝安琪、陳奐仁和張進翹出席電影《4拍4家族》busking活動。

謝安琪、陳奐仁和張進翹出席電影《4拍4家族》busking活動。

由謝安琪(Kay)、泰迪羅賓、張進翹(Manson)、陳諾霆、陳奐仁(Hanjin)Anna HisbbuR合演的電影《44家族》，今日於銅鑼灣行人專用曲進行busking宣傳，首先由10歲的陳諾霆(Rondi)打鼓掀序幕，接著由Anna唱《Not a Fairy Tale》，繼而謝安琪現身，唱出為電影作曲的《Lost. & Round 》，並與泰迪羅賓、RondiAnna Band 4 組合形式唱《落落上上》， 隨後由Manson唱出片尾曲《Rain or Shine 》，而在戲中演Uncle的陳奐仁就唱《Freedom》，Kay唱出電影主題曲《毋忘》時表示，「將歌曲送給已移居他鄉的香港人，希望他們唔好忘記香港。」為Busking環節劃上句號

電影《4拍4家族》眾演員謝安琪、泰迪羅賓、張進翹、陳諾霆、陳奐仁、Anna HisbbuR，與導演賴恩慈和監製出席busking活動。(林俊源攝) 陳奐仁被指是首席顏值擔當，張進翹是第二把交椅。(林俊源攝) 電影《4拍4家族》的演員在戲中的巡唱車上busking，為電影作宣傳。 Buskinge活動遇器材故障，謝安琪醒目執生。(林俊源攝) 謝安琪Buskinge活動唱電影主題曲。(林俊源攝) 謝安琪Buskinge活動唱電影主題曲。(林俊源攝)

張進翹自認唔夠陳奐仁靚仔

謝安琪、陳奐仁和張進翹(Manson)於活動後受訪，Hanjin雀躍表示，「有謝安琪甚麼都好，有Manson甚麼都好，我可跟著他們，覺得我都靚仔咗啲。」Kay即表示Hanjin也是團隊的顏值擔當。Hanjinbusking自言跟張繼聰一對靚仔，Kay笑言，「我一向都係睇才華，在我心目中，佢哋兩個都真係靚仔，MansonOK靚仔。」Manson亦和應指Hanjin比自己靚仔，並推舉對方是顏值擔當，Kay續指，戲裡有很多音樂擔當，但只有Hanjin是顏值擔當，她認真表示，「戲裡每一個人主唱的歌，都是我們自己寫的，Manson很好，為電影寫了一首片尾曲，最開心是這電影的主要演員，全部都是音樂人，令我非常感動，香港的樂壇還有很多值得大家發掘的地方，有很多能唱能演、亦係顏值擔當的演員。」Manson表示由於劇情圍繞音樂與家人，拍戲的日子也像一家人交流音樂。

謝安琪獲獲老公張繼聰認證演技好，自言心滿意足，(林俊源攝) 謝安琪獲獲老公張繼聰認證演技好，自言心滿意足，(林俊源攝)

謝安琪獲老公讚 心滿意足

Kay在《44家族》擔正由頭演到尾，她表示丈夫張繼聰亦陪伴看初剪版電影，她sweet爆地分享，「在鏡頭前不想講得太肉麻，但他就是高度讚賞這戲的演員、製作、音樂和攝影等，多謝聰哥咁講，令我信心大增！」問到阿聰給她甚麼評分？她答道，「我沒有問佢他幾多分，聽到佢咁講，我已經心滿意足，佢話我做得好好，因為佢好少會話我做得好。」Hanjin抵死表示，「因為佢好演技嘛……」似乎暗指阿聰讚老婆是發揮「演技」的表現，令Kay不得不截住Hanjin，她解說，Hanjin意思是聰哥演技好，所以獲他認同即代表我們都是好演技。Kay表示待電影正式上映，會與一對子女入場看，「因這部電影講不同世代的香港人，各自面對不同的問題，用音樂去結合大家在一起。」

謝安琪指陳奐仁是電影《4拍4家族》團隊的首席顏值擔當。(林俊源攝) 張進翹自認不及陳奐仁靚仔，是顏值擔當的第二把交椅。(林俊源攝)

陳奐仁想「接吻」謝票 嚇親張進翹

Manson出場表演時，一躍跳上Busking 車上，非常有型，Hanjin說笑指，「明明可以走上去，你就跳，令我哋好冇面。」問到會否現身謝票活動時，Kay就推舉Hanjin，「因為Hanjin太風趣，我想Hanjin多一點出來謝票，觀眾一定鐘意。同時亦希望Manson多一點出來，佢係顏值擔當的第二把交椅，他都係有點作用。」至於謝票會否派甚麼福利，Kay就表示會送特別版T-ShirtHanjin就建議Manson送飛吻，Manson回應，「我就先向Hanjin偷師，看看第一把交錡點樣派飛吻，學番兩招。」Hanjin繼續大發笑彈，「我哋接吻吧！(一邊謝票一邊接吻？)時間上有點考驗，長度上亦有點考驗，我不是指條脷……」令MansonKay完全接不上話來。

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