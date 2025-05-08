謝安琪新歌《50/50》談中年危機 從迷惘到擁抱人生 獲林家謙贈歌

今年是謝安琪(Kay)踏入音樂界20周年，特別推出全新歌曲《50/50》，她稱這首歌從她的心靈孕育，帶著滿滿的感悟和鼓勵。Kay更找來了林家謙負責作曲和編曲，方皓瑋則為其填詞。在她生日那天，家謙送給她的demo，讓Kay感動得幾乎想哭。她說，「40幾歲的迷茫比年輕時更難以言喻。」正因如此，Kay更加珍惜每一個當下。
《50/50》的靈感，源自Kay過去兩年的迷惘與放下。她坦言，隨著歲月流逝，自己的聲音也在悄然變化。「我嘅聲音會改變，那麼我還能挑戰高難度的新歌嗎？」這些疑問在她心中盤旋，直到她開始與自己對話，最終找到了答案。她發現，「無論年齡如何變化，對音樂的熱愛從未減退。」這讓她更加坦然地面對每一次演唱。
在創作《50/50》的過程中，Kay經歷了一次心靈的轉捩點。她認識到，雖然年紀漸長，但對唱歌的熱愛卻越來越強烈。「既然我這麼愛唱歌，為甚麼不繼續迎接未來的挑戰呢？」她希望這首歌能成為那些在人生十字路口感到迷惘的朋友的溫暖陪伴。
回顧她的代表作《3/8》，Kay感慨萬千，稱這首歌在她30歲時成為她的生命指南，陪伴她面對生活的起伏。如今那些曾經的少年歌迷也已長大，Kay驚喜地發現，《3/8》竟成為他們度過人生難關的秘密武器。
從《3/8》到《50/50》，這段旅程不僅是Kay對自己的溫柔提醒，更是她對所有聽眾的祝福。無論你現在處於人生的哪個階段，Kay希望你都能在人生的「50/50」選擇中，選擇「好的50」，勇敢前行。