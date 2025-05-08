謝安琪新歌《50/50》談中年危機 從迷惘到擁抱人生 獲林家謙贈歌

今年是謝安琪(Kay)踏入音樂界20周年，特別推出全新歌曲《50/50》，她稱這首歌從她的心靈孕育，帶著滿滿的感悟和鼓勵。Kay更找來了林家謙負責作曲和編曲，方皓瑋則為其填詞。在她生日那天，家謙送給她的demo，讓Kay感動得幾乎想哭。她說，「40幾歲的迷茫比年輕時更難以言喻。」正因如此，Kay更加珍惜每一個當下。

《50/50》的靈感，源自Kay過去兩年的迷惘與放下。她坦言，隨著歲月流逝，自己的聲音也在悄然變化。「我嘅聲音會改變，那麼我還能挑戰高難度的新歌嗎？」這些疑問在她心中盤旋，直到她開始與自己對話，最終找到了答案。她發現，「無論年齡如何變化，對音樂的熱愛從未減退。」這讓她更加坦然地面對每一次演唱。