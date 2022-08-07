謝安琪方皓玟亞博騷增設網上直播 預告encore無極限

謝安琪(Kay)和方皓玟(小明)將於周六及周日(13及14日)假亞洲國際博覽館舉行兩場「覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪」音樂會，本地樂壇兩大炙手可熱的女歌手破天荒同台演出，為了讓海外樂迷欣賞兩人的精彩表演，實現音樂無遠弗屆的精神，主辦單位今日宣布尾場(14日)將推出網上直播，門票將於明早(8日)11時在kktix開售。
Kay化身「謝升Key」
早前Kay和小明率先透露將於音樂會上對唱、互唱及獨唱，務求滿足觀眾所有願望。近日二人密鑼緊鼓籌備演出，小明不諱言被Kay的歌曲考起：「佢啲歌好難唱，而且每一段歌詞都唔同，所以有好多歌詞要記。到時會唔會有提詞機㗎？我唔知自己挑唔挑戰到啊！」為了完美演繹對方作品，Kay笑言要特地化身「謝升Key」：「因為我哋嘅音域好唔同，唱佢嘅歌我要升三度半先唱到！」兩人有不少膾炙人口的金曲，單是要決定歌單編排已很傷腦筋，小明半說笑投訴「魔鬼」導演篩走很多歌曲，Kay更笑言：「我哋可以照唱，到時唔走、繼續唱！」
互相點唱《異流》與《年度之歌》
問到最希望對方演唱自己哪首歌？小明毫不猶豫選擇《異流》：「《異流》係我加入獨立公司後嘅第一首歌、亦都係我第一首獲得普遍認同嘅作品，每一次聽到呢首歌我都會喊！我有諗過如果由Kay去演繹我嘅『里程碑』會點呢？相信會有好大感受。」Kay則希望對方透過《年度之歌》，訴說歌者心聲：「好幾位歌手講過，會喺自己嘅騷選唱呢首歌，因為歌詞好體貼到佢哋嘅內心。好老實講，我得到呢首歌嘅時候，入行資歷尚淺，錄音當下仍未領略到歌曲裡嘅景致、人生嘅高低起跌；但係到咗依家，每一次唱都會好觸動，所以我都好想聽到小明唱，可能我都會喊。」
網上直播門票資訊：(以香港時間計)
網上直播場次：8月14日晚上8時15分
網上重播場次：8月15日早上8時15分
直播門票開售日期：8月8日早上11時至8月14日晚上7時
直播門票票價：HKD$380
購票及直播平台：www.kktix.com