謝安琪方皓玟亞博騷增設網上直播 預告encore無極限

謝安琪(Kay)和方皓玟(小明)將於周六及周日(13及14日)假亞洲國際博覽館舉行兩場「覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪」音樂會，本地樂壇兩大炙手可熱的女歌手破天荒同台演出，為了讓海外樂迷欣賞兩人的精彩表演，實現音樂無遠弗屆的精神，主辦單位今日宣布尾場(14日)將推出網上直播，門票將於明早(8日)11時在kktix開售。

Kay 化身「謝升 Key 」 早前Kay和小明率先透露將於音樂會上對唱、互唱及獨唱，務求滿足觀眾所有願望。近日二人密鑼緊鼓籌備演出，小明不諱言被Kay的歌曲考起：「佢啲歌好難唱，而且每一段歌詞都唔同，所以有好多歌詞要記。到時會唔會有提詞機㗎？我唔知自己挑唔挑戰到啊！」為了完美演繹對方作品，Kay笑言要特地化身「謝升Key」：「因為我哋嘅音域好唔同，唱佢嘅歌我要升三度半先唱到！」兩人有不少膾炙人口的金曲，單是要決定歌單編排已很傷腦筋，小明半說笑投訴「魔鬼」導演篩走很多歌曲，Kay更笑言：「我哋可以照唱，到時唔走、繼續唱！」