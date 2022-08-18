謝賢憑《殺出個黃昏》封四料影帝 獲林家棟領軍補祝生日

第40屆香港電影金像獎頒獎典禮已在上月17日圓滿結束，多部得獎電影獲院商安排重映，好讓廣大影迷入場重溫。今屆出爐影帝謝賢，聯同《殺出個黃昏》監製及編劇林家棟、導演高子彬、編劇何靜怡、音樂創作人韋啟良、演員林雪、鍾雪瑩、邵卓堯、羅永昌，還有《智齒》出爐影后劉雅瑟、監製黃柏高、編劇岑君茜、攝影指導鄭兆強、演員廖子妤、灰熊等一同出席祝捷會，導演莊文強更即場公布謝賢和劉雅瑟分別獲選「香港電影導演會」2021年度最佳男主角及最佳女主角。

拍續集怕四哥加價

過去一年，《殺出個黃昏》共囊括多項影壇殊榮，四哥更憑《殺出個黃昏》中田立秋一角成為四料影帝。適逢四哥及黃柏高早前生日，電影公司順道替二人補祝生日。四哥感謝觀眾給他的掌聲，並答應影迷一定會繼續演下去。被問得獎感受，四哥隨即大騷幽默本色：「其實我係買獎！」家棟笑指：「四哥以前掛住玩潛水同打獵，唔得閒啫！」對於會否原班人馬再拍續集，四哥：「問佢（家棟）啦！」旁邊家棟即答：「你唔好加價！」林雪和鍾雪瑩均異口同聲表示非常掛念身在馬來西亞的馮寶寶，期待下一次再同寶寶姐合作。

劉雅瑟封三料影后

同時，由黃柏高、葉偉信聯合監製，鄭保瑞執導的《智齒》亦同樣獲九項殊榮，女主角劉雅瑟以大熱姿態奪得香港電影金像獎影后寶座，亦先後贏得香港電影導演會及香港電影評論學會大奬的最佳女演員，對於榮升三料影后，雅瑟謙虛地指：「三個奬項都是千斤重，怎樣都要帶回家慢慢欣賞。真的非常感謝鄭保瑞導演，沒有他就沒有我，也感謝家棟哥，讓我從中知道整個團隊的流動性至為重要。謝謝所有喜歡《智齒》的人，我對大家來說是陌生的，謝謝大家對我演王桃這個角色的認可。」被問到可有考慮再接拍鄭保瑞導演的電影？劉雅瑟笑言：「鄭導演係黐線！其實我都是！不休息不吃飯我都可以！」憑《梅艷芳》拿下最佳女配角的廖子妤則指：「拍攝時的導演、家棟哥和雅瑟不停討論，好像查案一樣抽絲剝繭，我希望有機會可以參與更多。」