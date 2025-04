謝霆鋒一連四場的《Evolution Nic Live進化演唱會》今日假啟德體育園主場館開鑼,霆鋒親妹謝婷婷因身在外地,故未能現身捧場,不過今日卻特地更新社交網,一於隔空支持。

謝婷婷在IG分享三張跟霆鋒童年照,並隔空替阿哥打氣,她寫:「Absolutely devastated I won’t get to see you live in action but I will 100% be there in spirit, by your side, as always.Go show ‘em how it’s done,哥哥.IT’S.GONNA.BE.EPIC.LOVE YOU!!(And to everyone who is going to Nic’s concert —enjoy every second and pls cheer extra for Sara and me!!!)」坦言無法親眼看哥哥表演感到遺憾,但就以精神上100%力撐,認真是兄妹情深。