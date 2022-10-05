譚仔用WWF認可海鮮入饌 麥明詩 沈殷怡大讚環保概念

兩位美貌與智慧並重的 法律女 神麥明詩 ( Louisa ) 和 沈殷怡 ( Shirley ) ，知道 譚仔雲南米線(譚仔)推出「脆肉鯇木瓜魚湯米線」，今日率先前往試食這款滋潤期間限定米線，又對兩款果味Chill爽特飲讚不絕口。

譚仔的「脆肉鯇木瓜魚湯米線」，選用由世界自然基金會香港分會(WWF)認可為環保海鮮的脆肉鯇入饌，由於鯇魚以蠶豆餵飼，不但肉質爽脆，其肉質亦極為結實，配上新鮮木瓜魚湯，味道清甜鲜味，是不好辣味朋友的一個全新選擇($45起)。Louisa、Shirley對於譚仔選用環保海鮮的做法表示非常讚同：「我們的選擇對海洋及漁業資源有深遠影響，這次譚仔與WWF合作，令市民可以享用美食的同時，守護海洋，推動海洋的可持續發展，令海鮮『長食長有』。希望更多的食肆亦能夠跟隨其後，令大家更輕易選用環保海鮮。」兩位在試食時顯得十分興奮，原因是Louisa曾錯失品嘗木瓜魚湯：「兩年前木瓜魚湯初次推出時，我已經極為期待，可惜當時湯底每日限量供應，我曾多次嘗試，始終未能夠品嘗得到。」