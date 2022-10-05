譚仔用WWF認可海鮮入饌 麥明詩 沈殷怡大讚環保概念

兩位美貌與智慧並重的法律女神麥明詩(Louisa)和沈殷怡(Shirley)，知道譚仔雲南米線(譚仔)推出「脆肉鯇木瓜魚湯米線」，今日率先前往試食這款滋潤期間限定米線，又對兩款果味Chill爽特飲讚不絕口。
譚仔的「脆肉鯇木瓜魚湯米線」，選用由世界自然基金會香港分會(WWF)認可為環保海鮮的脆肉鯇入饌，由於鯇魚以蠶豆餵飼，不但肉質爽脆，其肉質亦極為結實，配上新鮮木瓜魚湯，味道清甜鲜味，是不好辣味朋友的一個全新選擇($45起)。Louisa、Shirley對於譚仔選用環保海鮮的做法表示非常讚同：「我們的選擇對海洋及漁業資源有深遠影響，這次譚仔與WWF合作，令市民可以享用美食的同時，守護海洋，推動海洋的可持續發展，令海鮮『長食長有』。希望更多的食肆亦能夠跟隨其後，令大家更輕易選用環保海鮮。」兩位在試食時顯得十分興奮，原因是Louisa曾錯失品嘗木瓜魚湯：「兩年前木瓜魚湯初次推出時，我已經極為期待，可惜當時湯底每日限量供應，我曾多次嘗試，始終未能夠品嘗得到。」
入秋滋潤養生之選木瓜魚湯
身旁的Shirley則安慰Louisa道：「這款湯底絕對值得你苦等兩年，我當時只嘗一口已覺得驚為天人，更每星期最少一次一大清早到譚仔，就是為了這款米線。」兩位如此期待，原來因為木瓜魚湯均為二人最愛湯水：「濃郁魚湯鮮甜滋潤，加上木瓜清甜，簡直是完美配搭。這款譚仔熬製的木瓜魚湯奶白味濃，加上啖啖木瓜蓉，無論味道與口感均一絕。」Shirley、Louisa充滿健康知性美，當日不但喝光米線湯頭，更各自再盛多兩碗淨湯品嘗。
口感輕盈清爽新特飲
兩款全新Chill爽特飲，包括酸甜的熱情果配上青瓜的「熱情果青瓜汁特飲」，以及用上0糖0卡0脂的OOHA® 白桃烏龍茶味汽水，再加上柚肉來增加口感的「楊枝蜜桃茶特飲」，都是口感輕盈，味道令人驚喜的新口味特飲。出爐「譚仔小姐」愉景新城分店店長汪東娥(東東)，向Louisa和Shirley推介兩款全新Chill爽特飲。問他們對兩款特飲的感受，Louisa表示鍾情「熱情果青瓜汁特飲」：「我注重食物的味道，亦講求其口感，這款特飲酸甜清新，熱情果脆脆咬感令我不禁一口接一口！」Shirley則愛「楊枝蜜桃茶特飲」：「我非常欣賞譚仔重新演繹傳統楊枝甘露的創意和巧思，能夠破舊立新絕對不易，而這杯特飲香甜清新，令我感到驚喜。」