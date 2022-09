譚嘉儀喺迪士尼樂園扮公主 被網民質疑違反園方規定

迪士尼樂園一向深受大人同小朋友歡迎,唔少人喺假日都會選擇盡情遊玩樂園,暫時忘卻生活嘅壓力。日前,歌手譚嘉儀都有去迪士尼樂園玩,佢仲喺呢個充滿夢幻嘅樂園做咗一件好大膽嘅事,而呢件事仲引起網民討論。

日前34歲嘅歌手譚嘉儀去咗迪士尼樂園玩,佢仲出咗多個PO同網民分享,首先佢上載咗幾張喺城堡及園區嘅照片,並留言話:「Verified Hi Disney it’s me again ☺️☺️ 今次做左一件好大膽嘅事.. 究竟係咩呢?遲啲揭曉 *By the way , 新煙花匯演好靚呀」。之後佢就上載咗自己打扮成《美女與野獸》貝兒公主嘅短片,並留言話:「真係好大膽 30幾歲人,仲係度扮公主呀」及「唔好以為做公主好容易 辛苦晒媽咪同姐夫幫手收衫」。另外,佢仲表示有小朋友指佢係假公主。

網民懷疑違反園方規定

對於今次譚嘉儀扮公主,唔少網民都讚佢毫無違和感,不過亦有網民話16歲以上人士係唔可以扮公主,懷疑佢違反園方規定:「16歲以上唔可以,因為好易比人當做工作人員 迪士尼:不合適衣著包括 所穿著的成人服裝或戲服裝飾可以被看作是代表一個實際的迪士尼人物。十六歲或以上的賓客不可以穿著裝扮服飾」、「人係唔可以在樂園入面扮公主嗰喎,妳真大膽,違反樂園規定。」、「成咗年,唔係唔cos得咩?」及「迪士尼可以cos公主???」等等。

其實之前都有人試過喺迪士尼樂園入面打扮成公主,之後仲被園方要求更換衣服,當時迪士尼喺回應傳媒查詢時就話唔建議大家攀升迪士尼人物角色,原因係「賓客在樂園自行扮成迪士尼人物角色,有機會被錯認為樂園演藝人員或樂園代表,對其他賓客及樂園運作構成影響,故建議賓客穿着不影響樂園運作的衣服及裝扮方進入樂園。」

譚嘉儀

譚嘉儀IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉載