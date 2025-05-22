譚玉瑛跌斷腳休息4個月復工 年尾再做手術

譚玉瑛（阿譚）今年2月跑樓梯時意外跌斷腳，後來更要入院接受手術治療，留醫一個月後休養至今，於今天（22日）正式返回新城廣播復工；阿譚的兩位拍檔何基佑、黃筠兒及知訊台台長程凱欣，特別送上香檳及蛋糕慶祝她回歸，阿譚更即場開香檳暢飲，現場歡笑聲不絕。

阿譚的兩位拍檔何基佑、黃筠兒及知訊台台長程凱欣，特別送上香檳及蛋糕慶祝她回歸。

阿譚今天撐住拐杖亮相，雖然行動緩慢，但精神不俗。當看到大家送上兩支香檳及蛋糕，阿譚更是笑逐顏開，而程凱欣則率領眾人和阿譚舉杯，慶祝阿譚正式回歸新城廣播，並祝福阿譚：「最緊要身體健康。」阿譚聞言表示：「收晒，多謝大家！」眾所周知阿譚是愛酒之人，問她受傷期間可有戒口？阿譚稱：「病嘅時候，就算有幾靚嘅紅酒，你都唔想飲，當我想飲時，就覺得好番啲喇！」

事後，阿譚重提受傷過程，她指當時自己心急追車，並於跑上梯級時不慎跌倒，以至左腳受傷，她語重心長表示：「原來一次唔小心帶出嚟嘅後果都好大，大家都要小心啲，唔係自己覺得得就得，好多意外都可以避免。」她又自嘲：「我以為自己仲後生，都唔記得咗自己幾多歲。（醫生話幾時好返？）我年尾仲要做多個小手術，攞番啲幫助骨復元嘅物件出嚟。」