譚輝智演唱會｜唱霆鋒歌曲搞喊頭號fans 台上問狄波拉︰點解留意到我呢pat嘢？

《中年好聲音2》的譚輝智昨日在九展舉行《Fight For You》演唱會，全場座無虛席，陳淑芬、狄波拉、周國豐、張佳添、張家誠、羅啟豪、李佳及安雅希均是座上客。 譚輝智先以一曲《我恨我痴心》揭開序幕，唱完此曲後他說：「多謝你們支持我，我也想在此做一個調查，有那位觀眾入場是為了看我的腹肌？腹肌只是Gimmick，其實每一舊腹肌也代表今晚的節目，第一舊都是陪著我成長的歌曲。」

接著他便獻唱了《甘心替代你》、《約定》和《深深深》，然後他說：「大家有沒有留意到我今天的造型，是否很癲？我看見其他歌手於演唱會中途飲水時有尖叫聲！」全場觀眾即時大叫呼應。 輝智續說：「其實有一位和我差不多年紀的巨星，他16歲時便出道，他唱的歌我由細聽到大，其實我很喜歡他，你們也聽很多他的歌，今晚我就請到他……的媽媽拉姑到來，拉姑妳在哪？」「老實說，我真的很不明白拉姑妳的兒子那麽出色，為何妳會留意到我這pat嘢？而且經常親身來棒我場，接著我要把以下的歌曲送給妳。」之後他便唱出《愛後餘生》及《無賴》，拉姑聽到《愛後餘生》時，更一度在台下眼濕濕。

在唱了《告白氣球》、《愛的就是你》、《慢慢》和陳奕迅的多首歌曲後，首位嘉賓肥媽出場和輝智合唱《重口味》，唱畢此曲後肥媽說：「要多謝 TVB 和志偉哥做了這個節目出來，大家應該給掌聲台前幕後工作人員，這個節目令不認識的人變成一家人。之後便是兒歌環節，輝智先找來了《中年好聲音2》的顏米羔、劉威煌、甘永傑和梁浩賢獻唱《龍珠》，接著便是陳俞霏、陳蒨葶、林若盈、陳燕娜和周碧嘉的《美少女戰士》，緊接的是顏米羔和輝智合唱《超人的主題曲》，最後以《足球小將》結束這個兒時回憶環節。