譯戰同盟｜佳烈治唔食老本首拍戰地情義獲激讚 積佳蘭賀感動落淚

由《神探福爾摩斯》的鬼才導演佳烈治(Guy Ritchie)首次挑戰拍的戰爭電影《譯戰同盟》(Guy Ritchie's The Covenant)，找來《蜘蛛俠：決戰千里》的積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal)和《權力遊戲》達爾薩林(Dar Salim)兩位實力派男星合作，收起標誌性的黑色幽默，獲激讚交出令人刮目相看的表現，拍出戰地上扣人心弦的男人情義。積佳蘭賀坦言，首次看自己參演的電影因情緒起伏而落淚。

結集戰地真人真事 1998 年憑《夠薑四小強》闖出名堂的佳烈治，擅長拍犯罪黑幫喜劇，隨後的《神探福爾摩斯》系列、《特務型戰》等作品，個人風格強烈，深得觀眾喜愛，不過他直言，「不想靠相同的花招食老本，作為導演也想挑戰、嘗試駕馭不同的片種。」繼挑戰拍迪士尼真人版《阿拉丁》後，佳烈治努力作新嘗試，一直鍾情戰爭題材電影的他，為另一齣戰爭電影準備期間，被一部關於戰地傳譯員的紀錄片深深打動，「在這個滿目瘡痍的環境中，仍可以看到人性的光輝。本片取材自我所知道的不同故事、紀錄片和趣聞軼事，一個人為另一個人無私奉獻，我認為最鼓舞人心。」電影被奉為「佳烈治最出色的作品之一」、「故事扣人心弦，製作爐火純青」，實是不容忽視的戰爭片。

賮在不言中的堅持 《譯戰同盟》講述在美國出兵阿富汗期間，軍士長尊堅尼(積佳蘭賀 飾)與當地傳譯員艾默(達爾薩林 飾)於行動期間遭塔利班伏撃，艾默翻山越嶺100公里，冒死將垂死的尊帶回基地。尊獲救回國後，得知艾默因拯救行動被塔利班懸紅追殺，逐決定不惜一切營救盟友。 雖仍流露佳烈治的幽默，但整體調子沉實嚴肅，兩位男主角置身杳無人煙的荒蕪山路，逃避步步追擊的敵人，從猜忌、信任、建立默契到願意捨生互救的歷程，在鏡頭、配樂與出色演技的完美配合下，觀眾感同身受，毋須畫出腸的對白，一份盡在不言中的堅持，令人動容。