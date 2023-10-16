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娛樂
2023-10-16 21:00:31

谷村新司病逝 譚詠麟︰我好友離開了

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譚詠麟與谷村新司是好朋友。

日本殿堂級歌手谷村新司於本月8日在東京一間醫院病逝，享年74歲，喪禮於昨日低調舉行，僅邀親友出席。谷村新司的作品曾獲多位香港歌手翻唱，包括鄧麗君、張國榮、羅文、梅艷芳、張學友、譚詠麟等。

谷村新司曾稱譚詠麟是他的最好朋友，二人聯同及韓國歌手趙容弼共同創立PAX MUSIC（音樂的和平世界）。譚詠麟在微博發布數張無綫新聞報道谷村新司死訊的截圖，留言說︰「日本著名歌手兼我好友谷村新司離開我們了！懷念。」

譚詠麟在微博發文悼念。

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與哥哥學友同台合唱

82年谷村新司應無綫之邀為《新秀歌唱大賽》，擔任表演嘉賓和評判，見證梅艷芳奪冠。哥哥張國榮於89年出席東京音樂節，曾與谷村新司一齊同台演出，並與其他人合唱不同語言的《花》，而《花》的粵語版便是《共同渡過》。學友97年曾到日本跟他一齊合唱改編自對方的《浪漫鐵道》粵語版《遙遠的她》。

譚詠麟最友好

88年譚詠麟在節目《友情一線牽》就邀請了谷村新司及趙容弼一齊亮相，三人更打破語言隔膜，一齊猜枚，邊飲酒邊傾偈，三人更合唱《愛在深秋》。2004115日，PAX MUSICA 2004寶石心超級音樂盛會上，谷村新司、趙容弼和譚詠麟合唱了《花》用作悼念張國榮，當時舞台放了張國榮的巨幅照片，谷村新司最後更淚灑舞台。

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