赴馬拉出席視帝視后見面會 譚俊彥想瘋狂逗林夏薇利是

陳山聰、林夏薇和譚俊彥等，日前代表TVB前往馬來西亞，參加了一系列迎新春的活動，他們首先出席了在Pavilion KL舉辦的「視帝視后見面會」，現場人潮洶湧，氣氛熱烈。 陳山聰與 雙料視帝拍打鬥戲 3位藝人在活動中大讚馬來西亞觀眾特別熱情，並表示很高興能在農曆新年前與大家見面，感受到濃厚的新年氣氛。他們又分享了即將參與的劇集，並對觀眾的支持表示感謝。陳山聰提到他主演的《反黑英雄》在TVB《萬千星輝頒獎典禮》中獲得了「最佳劇集」獎項，並透露接下來的劇集《奪命提示》。「這部劇集有我們雙料視帝張振朗演出，有很多打鬥場面，這個題材還蠻新鮮的，大家敬請期待。」譚俊彥則透露剛完成《麻雀樂團》的拍攝，並期待即將開拍的《新聞女王2》。他也希望能在新的一年中，帶給觀眾更多精彩的劇集。

林夏薇則分享她在《黑色月光》中挑戰反派角色的經歷，感謝觀眾對角色的理解。她還提到2024年將升級為老闆娘，開設珠寶店，並計劃將自己的品牌元素融入角色中。問到如何分配時間，她說：「2024年我有很多收穫，除了有不同的劇集角色得以嘗試發揮，也創辦了自己的品牌，我覺得生意和角色可以相通的，比如卓慧雲這個角色，在《黑色月光》裡，我用了自己品牌的飾品，把林夏薇平時的穿戴融入在卓慧雲身上，希望給觀眾帶來一份新鮮感。」

談到農曆新年的計劃，譚俊彥開玩笑說：「要日日去林夏薇家拎利是。」而林夏薇則表示：「會在家中裝飾同準備紅包。」陳山聰則期待與家人共度團年飯，並分享他對湯圓的喜愛。 譚俊彥與胡定欣合唱新歌 此外在線上見面會，3位藝人不僅與粉絲互動玩遊戲，還各自演唱了一首歌曲，將現場氣氛推向高潮。隨後，他們在第二場的「TVB粉絲見面會」上，分享各自的個人計劃，包括陳山聰的音樂會和譚俊彥的新歌。而譚俊彥的新歌將與胡定欣合唱，他說：「可惜胡定欣不在現場，希望下次有機會和她一起來大馬演唱給大家聽。」林夏薇則表示，「希望今年自己有份參演的劇集及自己的生意，均滿堂紅及大賣。」