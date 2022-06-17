趙希洛想過轉行自己匿埋喊 望做視后贏取父親認同

趙希洛，有「無綫御用癲婆」之稱，也是《愛·回家之開心速遞》的「無知May」，3年前憑《金宵大廈》演憶子成狂的「何太」首次奪得《萬千星輝頒獎典禮》的最佳女配角獎，公認是演得之人。在現正播映的《十八年後的終極告白2.0》中，趙希洛演的Joyce因小產在天台企跳的爆喊戲，獲網民大讚層次豐富，她形容此劇是考牌之作，為了色誘譚俊彥獻出幕前最大膽演出，更特地瘦身減磅。不過，儘管廣獲好評，趙希洛始終未能贏得父親認同，她坦言曾經匿埋喊過無數次，惟有努力向視后進發：「 我也想不到如何改變他，惟有攞個獎放在他面前！」

色誘譚俊 彥 勁 尷 尬 出道14年的趙希洛從小角色做起，從《八卦神探》、《實習天使》、《金宵大廈》的「御用癲婆」角色，終等到首套主演劇集《十八年後的終極告白2.0》，成為三大女主角之一。她在劇中演陳山聰的妻子Joyce，初看劇本已對角色的黑化大感驚訝，角色因小產而性情大變，發現丈夫Jason(陳山聰)竟搭上好姊妹Queenie(譚凱琪飾)出軌，為了報復而引誘Queenie的丈夫Angus(譚俊彥飾)。趙希洛直言過足戲癮，天台企跳的喊足四個半鐘，固然深刻難忘，但最具挑戰性是大膽情慾戲，「簡直係考牌，這種大膽演出(最大膽一次？)絕對係！」其中一瑒色誘譚俊彥的戲，她解開衫鈕、脫去喱士黑絲襪，性感誘人，接著與陳山聰的對手戲，更是半裸躺在床上，露出大玉背。即使事前做足功課參考相關的影視作品，在拍攝現場仍高呼尷尬到不得了，她笑言全靠導演和譚俊彥合力擔任「動作指導」，「兩個男人好開心地教我點調戲人，譚俊彥仲話我件衫不夠貼身，不能展現身形線條，叫我加墊。」

為性感演出減磅 演過不少情緒大起大落的瘋癲角色，現年39歲的趙希洛直認性感演出是弱項，「其實我不太接受自己的身體，這次讓我打開自己的框框，原來我都可以性感。」她形容拍劇的兩個半月，是一次重新了解自己身體形態的旅程，為了配合角色需要，向來愛吃的趙希洛展開瘦身計劃，「我很易發胖，首先減磅，我會食雞胸肉，烚三文魚，小量飯或麵包配牛油果，然後跑5公里或10公里，試過做完一小時瑜伽再跑5公里，這是我人生從未試過的，但這角色增強我的意志力，教我如何堅持。」她自言是個很積極找吃的人，自小就被媽媽取笑，還未吃完午餐，就問幾時吃晚餐， 起初節食確感辛苦，多得兩位男拍檔日夜鞭策，令她在兩個半月內減去至少10磅，「譚俊彥拍戲時見我吃東西就會問：『趙希洛你不是要除衫嗎？』而且睇到男演員(陳山聰、譚俊彥)即使只睡兩小時，仍會勤力地跑1個鐘，我也沒藉口偷懶。」當一切變成習慣，反而不跑不舒服，她自豪地表示試過半夜跑，落雨跑，現在習慣吃清淡食物，每星期只容許有一兩餐放肆。

停工一年 想過轉行 說到趙希洛人生中的堅持，必然是演戲，她坦言，「我從小到大都沒甚麼很堅持，直至我承認想入行，以演藝作為我的生活、職業和理想。」英國法律與商業系畢業，2007年不理父母反對，毅然返港參選港姐，2019年終奪得最佳女配角獎，回看走過的演藝路，絕非平坦暢順，她透露，「在獲獎前一年，原定的劇集延期，我有一整年沒有戲劇工作，那時也曾自問，應否放棄？是否真的適合演戲？真的演得很差嗎？」在沒戲拍的日子，她與好姊妹黃智雯雙雙往法國學戲，也確實想過轉行，報讀了高空瑜伽初級班，並考獲瑜伽牌。幸好獲獎後，趙希洛加入《愛·回家之開心速遞》演「無知May」，繼而一劇接一劇，憑著真心愛演戲的一團火，交出亮眼的演出，問她可有守得雲開之感？她笑言，「只是開始撥開一些雲霧，可以見到𥌓光也是好事。」