跣膝捉喪屍NG 32次 劉穎鏇被封新一代性感打女

陳山聰、陳展鵬、江美儀、劉佩玥、劉穎鏇(Tiffany)及唐詩詠等，主演的新劇《隱形戰隊》劇情緊湊，其中Tiffany的演出，被讚打得又睇，指她是新一代「性感打女」。

Tiffany受訪時透露，昨晚的動作戲是臨時加插，笑指當初對「跣膝」mission充滿期待：「嗰場戲我哋拍到中午時已經非常熱，嗰日太陽好猛，而當我知道有呢個動作時，初頭係好興奮嘅，因為我以前打開波，有時都需要跣住去救波，呢個動作我都熟悉嘅，武指仲畀咗兩個knee pad我添。」Tiffany補充，整個動作難度不在「跣膝」，而是角度及各方面的配合：「嗰刻最難係點make sure每次停低都係停啱同一個位，同埋捉住佢(喪屍)又揈開佢個力度應該點掌握，嗰一下總共拍咗32 takes。」