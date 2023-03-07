跣膝捉喪屍NG 32次 劉穎鏇被封新一代性感打女

陳山聰、陳展鵬、江美儀、劉佩玥、劉穎鏇(Tiffany)及唐詩詠等，主演的新劇《隱形戰隊》劇情緊湊，其中Tiffany的演出，被讚打得又睇，指她是新一代「性感打女」。
Tiffany受訪時透露，昨晚的動作戲是臨時加插，笑指當初對「跣膝」mission充滿期待：「嗰場戲我哋拍到中午時已經非常熱，嗰日太陽好猛，而當我知道有呢個動作時，初頭係好興奮嘅，因為我以前打開波，有時都需要跣住去救波，呢個動作我都熟悉嘅，武指仲畀咗兩個knee pad我添。」Tiffany補充，整個動作難度不在「跣膝」，而是角度及各方面的配合：「嗰刻最難係點make sure每次停低都係停啱同一個位，同埋捉住佢(喪屍)又揈開佢個力度應該點掌握，嗰一下總共拍咗32 takes。」
感激錢嘉樂愛徒慧慧幫助
Tiffany不用埋位時，不斷反覆練習相關動作：「由最初頭覺得好得意，最尾係變咗不斷諗，點樣可以做啱件事，又要顧埋面部表情，都拍咗好耐，我嗰一刻已經完全忘記咗時間。」她又感激飾演喪屍的副武指周穎箖(慧慧，錢嘉樂愛徒)：「慧慧好辛苦，佢吓吓都真跌，我都會好擔心佢整親，同擔心佢攰。佢真係好好，非常配合我，仲好有耐性咁教我，成件事拍到成果係要非常感激所有人咁配合同團結。」