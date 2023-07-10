身體最誠實｜李佳芯自揭拍《與諜同謀》未能抽離角色 Ali︰好似患咗抑鬱咁

由李佳芯(Ali)、 何沛珈及梁超怡擔任主持的健康資訊節目《身體最誠實》於本周播出最後三集。今晚播出的一集以心臟健康問題為主題，是集「Ali Says」中，Ali分享剛做演員時跟資深舞台劇演員甄詠蓓老師學戲經歷。
Ali透露戲劇課以玩遊戲為主，當時其中一個遊戲是貓捉老鼠，她說：「因為我好唔想畀人捉到，所以係咁搵求生路線，甚至乎匿喺牆角或者人群之中。」惟上了六星期課後，甄詠蓓給Ali的評語是：「呢6堂裏面一直唔喺度，係一個旁觀者」；Ali坦言對此耿耿於懷：「我已經好俾心機做每一樣嘢，點解會畀呢個評語我呢？」
學識放開心扉
直到後來演出機會變多，Ali才慢慢明白甄詠蓓的「苦心」，她說：「當時嘅我只係專注唔想畀人捉到，我根本就係群體之外，冇打開心窗同人互動，名副其實只係一個旁觀者。」Ali續指因而開竅：「後來我嘗試同世界接軌，投入角色用心去同對手互動，因為我唔要再做旁觀者！」
未能抽離角色
明晚（11）播出的第8集，主題是內分泌系統健康問題。Ali在「Ali Says」中分享工作與生活平衡的重要性，並自揭拍攝劇集《與諜同謀》時，曾因角色太過悲情而未能抽離，她說：「嗰時覺得自己好似患咗抑鬱咁，每日都淨係想匿喺屋企唔想見人，到咗夜晚又會失眠瞓唔着，直至去到下一套劇，先至可以走番出嚟！」梁超怡今集會走入辦公室，訪問上班一族長期對住電腦引致的肩頸痛問題，還會與何沛珈請教脊醫踢走「富貴包」的紓緩動作。
首演單身媽咪
李佳芯在《與諜同謀》中首次挑戰演媽媽一角，劇中她有一個5歲大的小朋友，但老公曹永廉墮海失蹤，於是她獨自照顧囝囝，同時她也是羅嘉良的秘書。她在劇中與羅嘉良及鄭俊弘的對手戲最多，鄭俊弘在開初更不時折磨李佳芯，而最令她難過的是老公原來是被羅嘉良推跌落海，令她大受打擊。
不過，李佳芯在劇中的角色不被觀眾接納，指她的演技未能駕馭到角色，一度出現不少負評。