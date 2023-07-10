身體最誠實｜李佳芯自揭拍《與諜同謀》未能抽離角色 Ali︰好似患咗抑鬱咁

由李佳芯(Ali)、 何沛珈及梁超怡擔任主持的健康資訊節目《身體最誠實》於本周播出最後三集。今晚播出的一集以心臟健康問題為主題，是集「Ali Says」中，Ali分享剛做演員時跟資深舞台劇演員甄詠蓓老師學戲經歷。

Ali透露戲劇課以玩遊戲為主，當時其中一個遊戲是貓捉老鼠，她說：「因為我好唔想畀人捉到，所以係咁搵求生路線，甚至乎匿喺牆角或者人群之中。」惟上了六星期課後，甄詠蓓給Ali的評語是：「呢6堂裏面一直唔喺度，係一個旁觀者」；Ali坦言對此耿耿於懷：「我已經好俾心機做每一樣嘢，點解會畀呢個評語我呢？」

學識放開心扉

直到後來演出機會變多，Ali才慢慢明白甄詠蓓的「苦心」，她說：「當時嘅我只係專注唔想畀人捉到，我根本就係群體之外，冇打開心窗同人互動，名副其實只係一個旁觀者。」Ali續指因而開竅：「後來我嘗試同世界接軌，投入角色用心去同對手互動，因為我唔要再做旁觀者！」