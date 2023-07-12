身體最誠實｜李佳芯Ali重提割卵巢腫瘤 自爆傷口滲血水落唔到床

李佳芯（Ali）、何沛珈及梁超怡擔任主持的《身體最誠實》，今晚（12日）10點半於翡翠台播映最後一集，節目邀來「腫瘤學巨人」莫樹錦醫生做嘉賓，而這集主題是精神病。

在「Ali Says」中，Ali重提2017年生卵巢腫瘤一事，她說：「有一晚收工返屋企瞓覺，瞓到半夜突然間腹部好痛，嗰種痛係扭住撕裂嗰種痛，我係從來都未試過咁，幾日之後去做身體檢查，醫生發現我個卵巢有個13cm乘7cm大嘅腫瘤。」李佳芯指其實當時身體早已發生異樣，只是因自己工作太忙未有為意，她說：「嗰時之前我摸住肚時，都feel到凸起咗嘅，但因為工作忙，以為自己只係有小肚腩，就忽略咗冇留意。好彩個腫瘤係良性，醫生都即刻幫我排期做手術。」