車婉婉再次澄清生父非張英才 投訴服裝助手揀衫小布 每次主持《中聲》都是冒險

近年憑主持《中年好聲音》而人氣急升的車婉婉，以親切自然形象深得觀眾喜愛，今日適逢母親節，婉婉接受香港電台第一台《舊日的足跡》節目訪問，暢談與8歲兒子「BBQ」之間的相處，並再次回應了她與生父相認的故事。

車婉婉與外籍丈夫結婚多年，育有可愛兒子BBQ，她坦言對寶貝兒子的感受有些內疚和憂慮，原來在BBQ的生日派對上，有同學取笑他的母親長得不夠漂亮、唱歌走音，這讓她心如刀割忍不住想哭。她反思「星二代」的身份，擔心這樣的壓力會讓兒子比同齡小孩早熟。面對這樣情況，隔天婉婉平靜地與BBQ聊了聊，兒子只簡單回了一句：「他們好衰」，而她則耐心開導他：「不要緊，你可以跟他們說：『多謝，會告訴媽媽讓她努力進步。』」她與囝囝的對話，也讓人感受到她作為母親的智慧與愛。