車婉婉再次澄清生父非張英才 投訴服裝助手揀衫小布 每次主持《中聲》都是冒險

近年憑主持《中年好聲音》而人氣急升的車婉婉，以親切自然形象深得觀眾喜愛，今日適逢母親節，婉婉接受香港電台第一台《舊日的足跡》節目訪問，暢談與8歲兒子「BBQ」之間的相處，並再次回應了她與生父相認的故事。
車婉婉與外籍丈夫結婚多年，育有可愛兒子BBQ，她坦言對寶貝兒子的感受有些內疚和憂慮，原來在BBQ的生日派對上，有同學取笑他的母親長得不夠漂亮、唱歌走音，這讓她心如刀割忍不住想哭。她反思「星二代」的身份，擔心這樣的壓力會讓兒子比同齡小孩早熟。面對這樣情況，隔天婉婉平靜地與BBQ聊了聊，兒子只簡單回了一句：「他們好衰」，而她則耐心開導他：「不要緊，你可以跟他們說：『多謝，會告訴媽媽讓她努力進步。』」她與囝囝的對話，也讓人感受到她作為母親的智慧與愛。
更有趣的是今晚正好是她主持的《中年好聲音3》總決賽，婉婉特別邀請BBQ擔任小助手，幫她專職看水壺。談到今晚的戰衣，婉婉回答，「我請了一位年輕人幫忙打理服裝。不過，她未曾給我一件完整的衣服，每次都好像給我如『手巾仔』般少布的服飾，我自己都很期待。」作為新秀歌唱大賽冠軍，她明白參賽者的心情，但不敢與他們作比較。「當年的新秀比賽是密集式綵排，一晚就完成，但他們要堅持足足9個月的競賽。」
在節目中，婉婉又談到外界多年來盛傳其生父為已故資深演員張英才，早前她已澄清生父另有其人。她在節目中續分享與父親相認的感受。「雖然爸爸在我成長過程 中沒有承擔甚麼責任，但他為BBQ的成長補上外公角色，更在BBQ 出生時前來醫院探望。十年前他主動聯絡我，首次見面的一刻感覺很奇怪。一直認為自己的長相較像母親，但原來酒窩正是遺傳自他。」她坦言，過去選擇沉默，是因為自己無權評論上一代的關係。現在公開生父身份，是希望倘若他日自己離世時，個人資料至少不會留下錯誤的關係圖。
聽眾亦可在港台網站(rthk.hk/radio1_hkfootpath)，及流動程式「RTHK 電台」收聽直播或重溫節目。