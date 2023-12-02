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娛樂
2023-12-02 16:20:24

軒公敲碗｜張敬軒孖MC張天賦廚藝大對決 嘲象拔蚌名字叫「嘉豪」

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軒公敲碗｜張敬軒孖MC張天賦廚藝大對決 嘲象拔蚌名字是「嘉豪」

張敬軒孖MC廚藝大對決，司棋姐擔任評判。

張敬軒近日殺入「叱咤樂壇我最喜愛男歌手」最後五強，除咗積極落區派傳單、寫揮春拉票，最近更殺埋入廚房玩烹飪。由張敬軒主理的綜藝節目《軒公敲碗》新一集日前上架，這次找來MC張天賦任嘉賓，二人來個廚藝大對決，平時寫開「遮遮食評」的他這次風水輪流轉，請來識飲識食識煮的李司棋擔任評判，逐一品評他跟MC的廚藝。

第一回合一開始，軒仔好奇MC有否看過烹飪節目，MC表示有，軒仔接着問，「你係咪已經係李錦聯哥哥嘅年代？」MC不明所以，立即露出一個尷尬而不失禮嘅微笑，軒仔再說：「我都唔夠膽講方太啦已經。」MC再次呆着表情，曝露了年齡系列的軒仔只好無奈反眼。二人邊處理食材邊閒聊，MC問為甚麼會想到找他煮嘢食，軒仔坦言：「因為一睇就知你唔識。」烹調約半小時後，只見軒仔已經煮得七七八八，又開始試味，MC說：「橫掂都係試，不如試埋我呢個。」軒仔斷言拒絕，笑說：「等我腸胃好啲先呀。」期間二人亦烏龍百出，軒仔將魚處理好後，將砧板上的垃圾掉進垃圾桶時，竟順手將砧板一同掉進垃圾桶內，嚇到他立即大叫。最後司棋姐試食後給出評語：「喺溫柔方面，呢個（MC）一百分，喺合味道方面，呢個（軒仔）有一百分。」二人順利過關。

張敬軒開玩笑嘲MC手上的象拔蚌名字是「嘉豪」。

張敬軒烏龍百出，竟順手將砧板一同掉進垃圾桶內，

第二回合，司棋姐為軒仔選的食材是雞、MC則是象拔蚌；而烹調方法，軒仔抽到中式、MC抽到法式，全場都為MC抽到法式煮法而爆笑，這時軒仔邊笑邊向司棋姐請教，「司棋姐，法式象拔蚌想到用乜嘢方法烹調呢？」司棋姐「語重深長」地望着MC說：「法唔法式唔駛理佢啦，總之你求其煮熟咗食得就得啦。」至於軒仔中式的烹調方法，司棋姐則建議煮豉油雞。

隨後第二回合正式展開，MC表示準備煮的時候想到給象拔蚌起一個名字，「不如叫佢『軒仔』啦，好唔好呀？因為『軒仔』呢個名好親切。」司棋姐聽到後立即失笑。當MC清洗象拔蚌時，又大講有味笑話，「『軒仔』噴嘢（水）呀」、「『軒仔』黐黐立立」、「幫『軒仔』洗乾淨」，軒仔即謂：「黃標㗎條片會俾人！」 之後MC又覺得軒仔的豉油雞都應該要有名字，難得MC自投羅網，軒仔立即腦筋急轉彎，「『天賦』啦就叫，好唔好呀？」他又反建議MC，「你可以幫佢（象拔蚌）改過第二個名，其實可以叫『嘉豪』。」MC立即叫好。九十分鐘過去，試食時間除了司棋姐，軒仔又建議「冤枉娛樂」主理人枉阿姐及「華納高層」一同試食，二人先食「嘉豪」再食「天賦」，枉阿姐食到「嘉豪」時表示：「好硬呀。」而「華納高層」則說：「『天賦』啲肉冇『嘉豪』啲肉咁硬淨。」經過兩輪戰鬥，最後由MC勝出，軒仔願賭服輸立即洗碗。

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張敬軒開玩笑嘲MC手上的象拔蚌名字是「嘉豪」。

張敬軒開玩笑嘲MC手上的象拔蚌名字是「嘉豪」。

張敬軒孖MC廚藝大對決。

張敬軒孖MC廚藝大對決。

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