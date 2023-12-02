軒公敲碗｜張敬軒孖MC張天賦廚藝大對決 嘲象拔蚌名字叫「嘉豪」

張敬軒近日殺入「叱咤樂壇我最喜愛男歌手」最後五強，除咗積極落區派傳單、寫揮春拉票，最近更殺埋入廚房玩烹飪。由張敬軒主理的綜藝節目《軒公敲碗》新一集日前上架，這次找來MC張天賦任嘉賓，二人來個廚藝大對決，平時寫開「遮遮食評」的他這次風水輪流轉，請來識飲識食識煮的李司棋擔任評判，逐一品評他跟MC的廚藝。

第一回合一開始，軒仔好奇MC有否看過烹飪節目，MC表示有，軒仔接着問，「你係咪已經係李錦聯哥哥嘅年代？」MC不明所以，立即露出一個尷尬而不失禮嘅微笑，軒仔再說：「我都唔夠膽講方太啦已經。」MC再次呆着表情，曝露了年齡系列的軒仔只好無奈反眼。二人邊處理食材邊閒聊，MC問為甚麼會想到找他煮嘢食，軒仔坦言：「因為一睇就知你唔識。」烹調約半小時後，只見軒仔已經煮得七七八八，又開始試味，MC說：「橫掂都係試，不如試埋我呢個。」軒仔斷言拒絕，笑說：「等我腸胃好啲先呀。」期間二人亦烏龍百出，軒仔將魚處理好後，將砧板上的垃圾掉進垃圾桶時，竟順手將砧板一同掉進垃圾桶內，嚇到他立即大叫。最後司棋姐試食後給出評語：「喺溫柔方面，呢個（MC）一百分，喺合味道方面，呢個（軒仔）有一百分。」二人順利過關。